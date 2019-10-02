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Алибасов может получить наследство Шукшина 

Рамблер 1 час назад
Алибасов может получить наследство Шукшина
Фото: ТАСС
Продюсер Бари Алибасов может унаследовать авторские права на произведения писателя Василия Шукшина благодаря браку с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. На это обратила внимание «Комсомольская правда».
Василий Шукшин был вторым мужем актрисы. В их браке родились две дочери — Мария и Ольга. Свадьба 72-летнего Алибасова и 81-летней Федосеевой-Шукшиной состоялась 20 ноября 2018 года.
«КП» отмечает, что в семье Федосеевой-Шукшиной уже произошло несколько конфликтов из-за недвижимости, еще одним вопросом являются авторские права на наследие Шукшина.
По данным газеты, большая часть прав принадлежит актрисе, в будущем они перешли бы дочерям. Однако Алибасов после брака с ней стал наследником первой очереди, он сможет претендовать на равную долю с детьми.
Адвокат Ольги Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник рассказала «КП», что сейчас интеллектуальные права на произведения Шукшина (право публиковать, вносить изменения, разрешать спектакли и передачи) разделены между четырьмя наследниками.
Основная доля — у вдовы писателя, остальное досталось трем дочерям Шукшина: Марии и Ольге от брака с Федосеевой-Шукшиной и Катерине от брака с Викторией Софроновой.
«Да, между Ольгой и Марией сложные отношения, но они всегда договариваются. И тут среди наследников может появиться чужой человек!» — так адвокат прокомментировала ситуацию с Алибасовым.
«КП» отмечает, что права на произведения Шукшина обеспечивают наследникам стабильный доход: к примеру, одна из дочерей ежемесячно получает около ста тысяч «авторских» рублей.
Адвокат Алибасова Сергей Жорин рассказал, что гонорары за телепрограммы для наследников авторских прав «исчисляются сотнями тысяч, а то и миллионами».
«В семье Шукшиных все перессорились из-за квартир, а теперь делят авторские права при живой Лидии Николаевне!» — заявил он.
Адвокат заверил, что Алибасов на наследие Шукшина не претендует, а не отказывается от него, так как по закону отречься от будущего наследства невозможно.
Сам продюсер ранее рассказал «Комсомольской правде», что они с Шукшиной зарегистрировали брак, так как «пожилые люди хотят какой-то защищенности».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Жорин , Василий Шукшин , Ольга Шукшина , Бари Алибасов , Комсомольская правда
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