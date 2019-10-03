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Соседов посоветовал Пугачевой «держать язык за зубами» 

Teleprogramma.pro + ещё 2 1 час назад
Соседов посоветовал Пугачевой «держать язык за зубами»
Фото: globallookpress.com
Примадонна отчитала Билана за извинения перед зрителями.
Сергей Соседов подверг критике поведение Аллы Пугачевой, которой не понравились нескончаемые извинения Билана за казус в Самаре. Ей показалось, что певец ведет себя уничижающе.
Напомним, Дмитрий засветился на выступлении в Поволжье в нетрезвом состоянии, и чтобы замять свою вину позже дал в городе бесплатный концерт, а также публично принес свои извинения зрителям.
Примадонна обратилась к Билану в его блоге, оставив комментарий. Артист тут же отреагировал на него, согласившись с Аллой Борисовной. Это сильно не понравилось музыкальному критику. Он уверен, что Примадонна должна подавать молодому поколению совсем другие примеры и вообще ей бы стоило "держать язык за зубами, цитирует ее портал argumenti.ru Соседов убежден, что российская публика достойна того, чтобы артист перед ней являлся в наилучшем виде. Ведь именно благодаря ей звезды шоу-бизнеса имею свою замечательную жизнь и могут себе многое позволить.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Сергей Соседов , Алла Пугачева , газета "Аргументы недели" , Самара
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