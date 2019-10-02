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Алибасов потребовал 15 млн от производителей «Крота» 

Рамблер 1 час назад
Продюсер Бари Алибасов потребовал у производителей средства для прочистки труб «Крот» 15 млн рублей в качестве компенсации за моральный ущерб. Об этом сообщает РИА «Новости».
Продюсер уверяет, что судится с производителями «Крота» лишь ради тех, кто может повторить его ошибку и выпить опасное для здоровья средство, приняв его за питьевой йогурт или сок.
Ранее Алибасов заявлял, что оценил моральный ущерб от отравления «Кротом» в 15 млн рублей, в ущерб здоровью в 85 млн рублей.
Напомним, 4 июня Бари Алибасов по ошибке выпил жидкость для промывки труб и получил ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени, ожог дыхательных путей и кишечника. Выйдя из НИИ скорой помощи имени Склифосовского, Алибасов несколько раз появился в эфире телевизионных шоу, после чего общественность заподозрила, что история с отравлением была обманом.
Шоу-бизнес , Бари Алибасов
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