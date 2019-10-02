Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с кокаином

В Сети появилась новая видеозапись задержания актрисы Натальи Бочкаревой с кокаином.

На записи, опубликованной на сайте телеканала РЕН ТВ, инспектор ДПС в присутствии понятых разъясняет звезде ситкома «Счастливы вместе» ее права и предлагает ей пройти медицинское освидетельствование, от которого она отказывается.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором Наталья Бочкарева, остановленная инспекторами ДПС в Москве, признается, что имеет при себе «остатки наркотических средств, кокаин». Позже стало известно, что у актрисы обнаружены 0,69 граммов кокаина.

В отношении артистки возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотиков, а также административные дела за езду без техосмотра и полиса ОСАГО и отказ от медосвидетельствования.

Сама Наталья Бочкарева призывает не верить видеозаписям и грозится засудить оклеветавших ее журналистов.