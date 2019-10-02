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Алибасовы сдали ДНК-тесты 

Рамблер 56 минут назад
Бари Алибасовы сдали ДНК-тесты, чтобы узнать, являются ли отцом и сыном на самом деле.
Вчера на шоу Первого канала «На самом деле» 53-летний Сергей Строкин заявил, что учился в одной саратовской школе с матерью Алибасова-младшего Еленой Уронич.
По его словам, они встречались два-три месяца, потом она вышла замуж за пьющего мужчину, но продолжила видеться с ним. Потом Строкин ушел в армию, во время узнал о беременности Уронич, а в течение двух лет после ее окончания воспитывал ребенка.
В какой-то момент Уронич познакомилась с Алибасовым-старшим. Он заплатил ей, чтобы выдавала сына за его ребенка, а свидетельство о его рождении подделал.
Участие в шоу приняли оба Алибасовых. Старший заявил, что младший — его сын, «судя по характеру». Младший припомнил, что однажды встречал Сергея Строкина, «на улице», а своим отцом считает продюсера. Оба Алибасовых сдали материалы на ДНК-тестирование. Результаты будут озвучены в следующем выпуске «На самом деле».
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Шоу-бизнес , Видео
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