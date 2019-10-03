Минаев высмеял «наркотический набор» Бочкаревой

Сергей Минаев высмеял наркотический набор Натальи Бочкаревой

Сергей Минаев назвал набор актрисы Натальи Бочкаревой , с которым ее задержала полиция, «дорожным». Напомним, в него входила свернутая купюра и сам запрещенный порошок. На видео, которое находится в свободном доступе в Сети, актриса признается, что спрятала этот опасный для здоровья комплект в нижнем белье.

Это сильно позабавило журналиста, который ведет на YouTube-канале собственное шоу.

«Нет, ну ладно, она порошок спрятала. Но зачем она купюру туда засунула? Это же неудобно! Типа дорожного набора что ли? Приехала и достала все сразу из одного места?» — удивился он. View this post on Instagram A post shared by Все новости мира! 🌟☄⭐ (@spletni_com_) on Sep 28, 2019 at 11:00am PDT

Минаев также не понял, почему Бочкарева, приехав домой после задержания полицией, вдруг стала все отрицать и даже заявила, что на видео была не она. Журналист предположил, что звезду сериала «Счастливы вместе» «отпустило как раз после того, когда ее отпустили». Сергей напомнил, что принимать наркотики в России запрещено и вредно для здоровья.