«Ржака»: Волочкова высмеяла внешность критиков

«Ржака до слез»: Волочкова высмеяла внешность критиков в Сети

Включив снова комментарии на своей странице в Instagram Анастасия Волочкова с новыми силами включилась в заочные и беспощадные споры и пикировки со своими комментаторами, настроенными по отношению к звезде весьма критически.

Очередная публикация в ленте артистки снова о том же. Балерина показала небольшой ролик из спортивного зала, где Анастасия показывает упражнения на пресс и растяжку. А в подписи к видео снова не преминула уколоть хейтеров. Анастасия отмечает, работать в спортзале тяжелее, чем оскорблять других и сплетничать. Но это, мол, выбор и личное дело каждого.

Кстати, похоже, раздражать и подзадоривать своих комментаторов Анастасии тоже нравится. Недавно балерина в сторис своего Instagram поделилась снимками себя в постели с возлюбленным, внешность которого она скрывает уже долгое время.