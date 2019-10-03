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«Ржака до слез»: Волочкова высмеяла внешность критиков в Сети 

Teleprogramma.pro + ещё 1 27 минут назад
«Ржака»: Волочкова высмеяла внешность критиков
Фото: ЭГ/КУДРЯВОВ БОРИС
Включив снова комментарии на своей странице в Instagram Анастасия Волочкова с новыми силами включилась в заочные и беспощадные споры и пикировки со своими комментаторами, настроенными по отношению к звезде весьма критически.
Очередная публикация в ленте артистки снова о том же. Балерина показала небольшой ролик из спортивного зала, где Анастасия показывает упражнения на пресс и растяжку. А в подписи к видео снова не преминула уколоть хейтеров. Анастасия отмечает, работать в спортзале тяжелее, чем оскорблять других и сплетничать. Но это, мол, выбор и личное дело каждого.
«Но как посмотришь физиономии кривые на аватарках закрытых аккаунтов с нулями в кубе и ботов, все становится понятным. Ржака до слез, простите», — призналась Волочкова.
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И ещё пару упражнений на растяжку и пресс. 💃 Я очень люблю поработать, не жалея сил. Это конечно, сложнее, нежели чесать языками, судачить, осуждать, оскорблять. 🤷‍♀️😂 Но у каждого свой путь и свой выбор и своё занятие в жизни. А у кого-то его вовсе нет, поэтому и есть у таковых время на грязь и омрачение своей же души.. 🤷‍♀️ Но как посмотришь физиономии кривые на аватарках закрытых аккаунтов с нулями в кубе😂 и ботов, все становится понятным😂 Ржака до слез, простите. 😂 А если хорошим людям интересна моя личность или советы, пишите. 😊🌺 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #платазауспех #солнце #спорт

Публикация от  Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Кстати, похоже, раздражать и подзадоривать своих комментаторов Анастасии тоже нравится. Недавно балерина в сторис своего Instagram поделилась снимками себя в постели с возлюбленным, внешность которого она скрывает уже долгое время.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
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