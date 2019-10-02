Гуф признался, что боится сорокалетия

Гуф признался Собчак, что боится сорокалетия

Ксения Собчак для своего YouTube-шоу взяла интервью у рэпера Гуфа . К артисту светская львица явилась с цыганским ансамблем прямо в день его рождения — 23 сентября. Ксения заявила, что узнала о празднике в последний момент и была немало удивлена этому.

Гуф ответил, что еще мама ему говорила, будто отмечать 40-летие — это плохая примета.

«Я не планировал какого-то веселья и праздника. Сегодня у меня какой-то переклин. Вчера нервничал и сегодня нервничаю, ты еще приехала. Очень страшно все, это какой-то новый рубеж», — сказал музыкант.

По его словам, у него сейчас очень непростой жизненный период, когда многие близкие отвернулись от него и музыкант чувствует себя одиноким.

Скриншот из шоу "Осторожно, Собчак"

Гуф признался, что переживает также из-за самого приезда Собчак. Он не совсем был морально готов увидеть такую звезду у себя дома. Оказывается, рэпер всегда смотрел и смотрит до сих пор «Дом-2», но между Бузовой, Собчак и Бородиной предпочтение отдает все-таки последней.