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СМИ рассказали о проблемах Михаила Боярского со здоровьем 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
У актера Михаила Боярского может быть сердечное заболевание, сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на фармацевта из аптеки, в которой он якобы закупается.
Отмечается, что Боярский мог припарковаться в неположенном месте из-за плохого самочувствия и необходимости срочно принять лекарство.
"В воскресенье он был в плохом состоянии, у него, наверное, больное сердце. Он покупал лекарство, даже не смог стоять, сидел, у него тряслись руки. Он купил сердечные препараты, препарат, понижающий пульс, и свое постоянное лекарство", — сказала собеседница телеканала.
Ранее в ГИБДД Петербурга сообщили о начале проверки после публикации в СМИ кадров, на которых видно, как автомобиль разворачивается и паркуется на встречной полосе для общественного транспорта, а из него выходит человек в берете, похожий на Михаила Боярского. Комментарием самого артиста РИА Новости не располагает.
В автоинспекции добавили, что, поскольку инцидент засняли не на аккредитованное спецсредство видеорегистрации, ответственность за нарушение правил дорожного движения понесет неправильно припарковавшийся водитель автомобиля, а не его владелец.
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Комментарии43
Шоу-бизнес , Видео , Другое , Михаил Боярский , ГИБДД , ТК "Звезда" , РИА Новости
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