Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Принять лекарство»: поступку Боярского нашли объяснение 

Рамблер + ещё 8 33 минуты назад
Актер Михаил Боярский, которого заподозрили в нарушении правил парковки в Санкт-Петербурге, вероятно, плохо себя чувствовал и заезжал в аптеку, чтобы купить сердечные препараты. Об этом рассказала телеканалу «Звезда» фармацевт Зоя Марковцева.
Ранее в Сети появились снимки, на которых человек, похожий на народного артиста России Михаила Боярского, припарковал чёрный Мерседес на встречной полосе Невского проспекта. При этом очевидец произошедшего заявил «Комсомольской правде», что Боярский оставил машину в неположенном месте и пошел в аптеку.
«В воскресенье он был в плохом состоянии, у него, наверное, больное сердце. Он покупал лекарство, даже не смог стоять, сидел, у него тряслись руки. Он купил сердечные препараты, препарат, понижающий пульс, и свое постоянное лекарство», — заявила сотрудница аптеки.
Зоя Марковцева также отметила, что возможной причиной неправильной парковки стало то, что Боярскому «нужно было принять лекарство».
ГИБДД Петербурга начало проверку инцидента. В свою очередь Михаил Боярский отказался прокомментировать произошедшее, заявив Gazeta.SPb, что «ничего не хочет оспаривать» и «планирует поговорить с работниками ГИБДД».
Комментарии65
Шоу-бизнес , Видео , Другое , Михаил Боярский , ГИБДД , ТК "Звезда" , Комсомольская правда , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН оценили предложение о переносе из США
В ООН оценили предложение о переносе из США404
«Вова, выходи!» «Майдан» выдвинул требования Зеленскому
«Вова, выходи!» «Майдан» выдвинул требования Зеленскому1380
«Власти хотят закрыть рот всем»
«Власти хотят закрыть рот всем»157
Интимный скандал в Раде: найден виновник
Интимный скандал в Раде: найден виновник1
Пережившие 90-е могут получить льготы
Пережившие 90-е могут получить льготы94
Видео
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
02:03
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
Шоу-бизнес
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
00:48
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
Общество
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
00:51
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
Общество Украина
«Власти хотят закрыть рот всем»
01:17
«Власти хотят закрыть рот всем»
Украина В мире
Экс-сенатор устроила побег из тюрьмы в стиле Бонда
01:10
Экс-сенатор устроила побег из тюрьмы в стиле Бонда
Происшествия
Названы последствия глобального потепления в России
01:22
Названы последствия глобального потепления в России
Экология Наука
«Лишний рот»: Лоза оценил возвращение Ветлицкой
00:59
«Лишний рот»: Лоза оценил возвращение Ветлицкой
Шоу-бизнес
Протесты в Киеве: митингующие идут к офису Зеленского
00:21
Протесты в Киеве: митингующие идут к офису Зеленского
Украина В мире
Россияне пожаловались Папе Римскому на отопление
02:32
Россияне пожаловались Папе Римскому на отопление
Общество
Пока вы не уснули: Россия останется без доллара
00:20
Пока вы не уснули: Россия останется без доллара
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение