«Принять лекарство»: поступку Боярского нашли объяснение

Актер Михаил Боярский , которого заподозрили в нарушении правил парковки в Санкт-Петербурге , вероятно, плохо себя чувствовал и заезжал в аптеку, чтобы купить сердечные препараты. Об этом рассказала телеканалу «Звезда» фармацевт Зоя Марковцева.

Ранее в Сети появились снимки, на которых человек, похожий на народного артиста России Михаила Боярского, припарковал чёрный Мерседес на встречной полосе Невского проспекта. При этом очевидец произошедшего заявил «Комсомольской правде», что Боярский оставил машину в неположенном месте и пошел в аптеку.

«В воскресенье он был в плохом состоянии, у него, наверное, больное сердце. Он покупал лекарство, даже не смог стоять, сидел, у него тряслись руки. Он купил сердечные препараты, препарат, понижающий пульс, и свое постоянное лекарство», — заявила сотрудница аптеки.

Зоя Марковцева также отметила, что возможной причиной неправильной парковки стало то, что Боярскому «нужно было принять лекарство».