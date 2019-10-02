Боярский по-хамски ответил журналистам

Нарушивший ПДД Боярский заявил, что ему плевать на мнение журналистов

Такого поведения и высказываний от интеллигентного уроженца Санкт-Петербурга не ожидал никто: ни поклонники, ни представители СМИ.

Долгое время пользователи и поклонники Михаила Боярского воспринимали его, как правильного и интеллигентно воспитанного человека. Однако на днях выяснилось, что у Михаила есть недостатки и мужчина позволяет себе по-хамски относиться к другим людям.

Вчера днём актер по делам приехал на Невский проспект Санкт-Петербурга. Не найдя место для парковки, мужчина не придумал ничего лучше, чем бросить свой Mercedes представительского класса на встречной полосе, где стоянка априори запрещена.

Очевидцы запечатлели этот момент на фото и сопроводили публикацию комментарием, что такого поведения явно не ожидали. По словам тех же людей, на замечания прохожих Боярский реагировал резко и машину, в итоге, не убрал.

Соцсети

После полученной информации журналисты решили связаться с актёром и попросить его дать комментарии относительно сложившейся ситуации. Но, похоже, что исполнитель роли Д'Артаньяна до сих пор находится не в духе.

Артист заявил, что обратившийся сотрудник издания для него лично не мама и не папа. Значит, права указывать звезде, что делать, он не имеет. Попутно актёр пояснил, что на мнение других ему плевать. Правда, выразился он не так интеллигентно. Высказывание было грубым и цензуру прошло далеко не во всех изданиях.