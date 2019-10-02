Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нарушивший ПДД Боярский заявил, что ему плевать на мнение журналистов 

Клео.Ру 2 часа назад
Боярский по-хамски ответил журналистам
Фото: РИА Новости
Такого поведения и высказываний от интеллигентного уроженца Санкт-Петербурга не ожидал никто: ни поклонники, ни представители СМИ.
Долгое время пользователи и поклонники Михаила Боярского воспринимали его, как правильного и интеллигентно воспитанного человека. Однако на днях выяснилось, что у Михаила есть недостатки и мужчина позволяет себе по-хамски относиться к другим людям.
Вчера днём актер по делам приехал на Невский проспект Санкт-Петербурга. Не найдя место для парковки, мужчина не придумал ничего лучше, чем бросить свой Mercedes представительского класса на встречной полосе, где стоянка априори запрещена.
Очевидцы запечатлели этот момент на фото и сопроводили публикацию комментарием, что такого поведения явно не ожидали. По словам тех же людей, на замечания прохожих Боярский реагировал резко и машину, в итоге, не убрал.
Соцсети
После полученной информации журналисты решили связаться с актёром и попросить его дать комментарии относительно сложившейся ситуации. Но, похоже, что исполнитель роли Д'Артаньяна до сих пор находится не в духе.
Артист заявил, что обратившийся сотрудник издания для него лично не мама и не папа. Значит, права указывать звезде, что делать, он не имеет. Попутно актёр пояснил, что на мнение других ему плевать. Правда, выразился он не так интеллигентно. Высказывание было грубым и цензуру прошло далеко не во всех изданиях.
В 16 регионах устроили облаву всероссийского масштаба
Клео.Ру: последние новости
В каком сейчас состоянии Анастасия Заворотнюк В каком сейчас состоянии Анастасия Заворотнюк Ольга Бузова в очередной раз оконфузилась на концерте Ольга Бузова в очередной раз оконфузилась на концерте СМИ стало известно о наследстве Анастасии Заворотнюк СМИ стало известно о наследстве Анастасии Заворотнюк
Комментарии1
Шоу-бизнес , Михаил Боярский , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«А где же Скрипали?» Забытое отравление в Солсбери
«А где же Скрипали?» Забытое отравление в Солсбери106
Скандал в центре онкологии: врачи рассказали об угрозах
Скандал в центре онкологии: врачи рассказали об угрозах4
«Опасно для Киева»: роль Украины в деле MH17
«Опасно для Киева»: роль Украины в деле MH17418
Фото пресс-секретаря Зеленского вызвало скандал
Фото пресс-секретаря Зеленского вызвало скандал81
Киргизия отреагировала на извинения Малахова
Киргизия отреагировала на извинения Малахова3
Видео
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
00:48
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
Общество
Киргизия отреагировала на извинения Малахова
03:55
Киргизия отреагировала на извинения Малахова
Шоу-бизнес В мире
Один пуск: Северная Корея обстреляла Японию
01:06
Один пуск: Северная Корея обстреляла Японию
В мире Оружие
«А где же Скрипали?» Забытое отравление в Солсбери
03:35
«А где же Скрипали?» Забытое отравление в Солсбери
В мире Политика
Уволенную за голые фото педагога позвали на «Первый канал»
03:34
Уволенную за голые фото педагога позвали на «Первый канал»
Общество
Упавшие светофоры и град: Петербург накрыл ураган
02:01
Упавшие светофоры и град: Петербург накрыл ураган
Погода Интернет
Задержание напавшего на сотрудника СК попало на видео
00:15
Задержание напавшего на сотрудника СК попало на видео
Происшествия
Зеленскому пообещали третий Майдан
01:23
Зеленскому пообещали третий Майдан
В мире Статьи
Бочкарёва сорвала «Прямой эфир» Малахову
01:56
Бочкарёва сорвала «Прямой эфир» Малахову
Шоу-бизнес
Убийство в центре Москвы: предъявлены обвинения
02:44
Убийство в центре Москвы: предъявлены обвинения
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть