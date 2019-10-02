«Лишний рот»: Лоза оценил возвращение Ветлицкой

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Лоза предположил, что звезды не обрадуются возвращению Ветлицкой 

Teleprogramma.pro + ещё 1 41 минуту назад
Юрий Лоза высказался о возвращении в Россию Натальи Ветлицкой. Как считает композитор, певица составит конкуренцию многим отечественным знаменитостям, что совсем не обрадует звездную тусовку.
Музыкант вспомнил далекие времена популярности Ветлицкой. По его словам, когда она неожиданно исчезла со сцены, эстрада, по большому счету, ничего не потеряла. Ведь все, что она исполняла, может петь любая артистка. Теперь же в шоу-бизнесе появится «лишний рот».
«Вряд ли наша эстрада обрадуется, если Наталья приедет и начнет у кого-то отбирать корпоративы», — заявил Лоза.
Певец отметил, что сам он к творчеству Натальи абсолютно равнодушен пишет «Собеседник».
О том, что Ветлицкая приедет на гастроли на родину после 15 лет жизни за границей, стало известно в конце сентября. Артистка начнет концертный тур, когда будет полностью готова ее новая музыкальная программа, произойдет это уже в декабре.
Напомним, ранее собственным мнением о звезде девяностых поделился и шоумен Рустам Солнцев. Экс-участник «Дома-2» уверен, что Ветлицкой нет места на сегодняшней российской эстраде.
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Пишут, что пятидесятипяти летняя поп-эстрадная певица Наташа Ветлицкая, возвращается.. Вот только куда?В кучу обрыдших до одури киркоробаскоху@яско?! В этот сброд, кочующий по тв каналам?То есть где то между Лолитой и допустим, прости господи Лободой, втюхивают Наташу.. она выходит и такая— "Посмотри в глаза".. шалулалала.. Так это буит!? Или как?.. Странная фигня.. учитывая, что концерты в телеке мало уже кто смотрит.. Я, Ветлицкую люблю. Но вот год назад "вернулась" Понаровская.. И че.. Где она? Где концерты, где тур по стране? Наташа, кстати, человек глубокий и очень принципиальный, знаю это с её фейсбука, дурочку врубать она не станет..выворачивать душу на ток шоу не пойдёт, зуб даю. А вы что думаете, интересна ли она как певица, человек или уже быльем поросло?

Публикация от  Рустам Солнцев (@rustamsolncev_)

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Комментарии2
Шоу-бизнес , Видео , Юрий Лоза , Рустам Солнцев , Наталья Ветлицкая , ИД "Собеседник"
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