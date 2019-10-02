«Лишний рот»: Лоза оценил возвращение Ветлицкой

По словам Лозы, когда Ветлицкая неожиданно пропала из шоу-бизнеса, «отряд не заметил потери бойца».

«Если она не вернется в Россию, то рева у меня не будет. Да и вряд ли наша эстрада обрадуется, если Наталья приедет и начнет у кого-то отбирать корпоративы, ведь на еще один рот в шоу-бизнесе станет больше», — сказал Лоза в комментарии «Собеседнику».

По мнению музыканта, «то, что делала Ветлицкая на эстраде, может делать любая другая певица».

Ранее СМИ сообщили о возможном возвращении 55-летней Натальи Ветлицкой в Россию. Последние 15 лет певица жила в Испании. Ветлицкая часто писала о России в «Живом Журнале», а затем в Facebook, публикации, в основном, носили критический характер.