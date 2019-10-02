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Заворотнюк сдержит обещание и появится на ТВ 

Ura.Ru 57 минут назад
Заворотнюк сдержит обещание и появится на ТВ
Фото: globallookpress.com
Тяжело больная актриса Анастасия Заворотнюк даст интервью одному из телевизионных каналов. С таким заявлением выступил концертный директор артистки Стас Христов.
«У меня есть договоренность с каналом об интервью», — рассказал Христов «Федеральному агентству новостей».
Концертный директор Заворотнюк предупредил, что проанонсирует выступление актрисы, когда она будет готова поделиться информацией о состоянии здоровья. Но конкретной даты Христов озвучить не смог.
Ранее Христов говорил, что интервью со звездой сериала «Моя прекрасная няня» может выйти на телеэкраны до конца сентября. Но, по словам помощника Заворотнюк, появлению артистки на телевидении воспрепятствовали члены семьи.
Около года назад у актрисы обнаружили рак головного мозга. Сначала Заворотнюк обращалась за помощью в зарубежные клиники, однако в итоге вернулась в Россию. Сейчас артистка находится в частной московской клинике. Ее состояние оценивается как тяжелое, передают «Дни.ру».
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Комментарии7
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , РИА ФАН
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