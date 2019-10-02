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Малахов заговорил на киргизском 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Малахов заговорил на киргизском
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Телеведущий Андрей Малахов попросил прощения перед киргизами. Об этом он заявил в эфире своей передачи «Прямой эфир» на телеканале «Россия».
«Кечирип коюнуздар! Прошу прощения!», — сказал он. Малахов вспомнил про «древнюю мудрость кыргызского народа: Умей слушать и будешь услышанным». Ведущий сказал, что его изначальные слова были неправильно поняты, и он от имени всей редакции программы и от себя лично выражает по этому поводу искренние сожаления.
27 сентября стало известно, что МИД Киргизии вызвал российского представителя после трансляции передачи Малахова, озаглавленной «Загадочная смерть сына "колбасного короля": случайность или спланированное убийство?» В рамках шоу «Прямой эфир» ведущий допустил, что таксист Исламбек Акбаров мог специально устроить ДТП за плату, так как остро нуждался в деньгах. По словам Малахова, благодаря его работе мать жертвы аварии впервые «услышала слова сожаления и раскаяния» от представителя человека, по вине которого произошла авария.
Киргизская сторона назвала цитаты Малахова некорректными. Представители республики выразили обеспокоенность этими высказываниями в контексте «стратегического партнерства» стран. Посольство России в Киргизской Республике также осудило поведение ведущего.
Сам Малахов ранее удивился, что личное мнение могло спровоцировать международный конфликт. Он уточнил, что его главной задачей в рамках ток-шоу было утешение матери погибшего и поиск причин произошедшего.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Андрей Малахов , МИД
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