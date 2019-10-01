Принц Гарри подал в суд на газету из-за письма Маркл

Принц Гарри подал в суд на газету из-за письма Меган Маркл

Британский принц Гарри подал в суд на таблоид Mail on Sunday из-за опубликованного частного письма его супруги Меган Маркл.

Как сообщает РИА «Новости», принц назвал публикацию частной переписки частью «безжалостной кампании» британских таблоидов в отношении частных лиц. Гарри напомнил, что жертвой такой кампании стала его мать принцесса Диана. Теперь, по словам принца, он наблюдает, как таблоиды преследуют его жену.

«Я потерял мать и теперь вижу, как моя жена становится жертвой тех же могущественных сил», — говорится в заявлении принца Гарри.

Он также обратил внимание, что письмо Меган Маркл было отредактировано так, чтобы создать определенное отношение к ней у читателей.

«Я был свидетелем ее (Меган) тайных страданий слишком много месяцев. Стоять в стороне и ничего не делать шло бы вразрез со всем, во что мы верим», — заявил принц.

В случае победы в суде компенсация будет направлена на кампанию по борьбе с травлей.