Джигурда сыграет свадьбу в шотландском замке 

Никита Джигурда в интервью «Пятому каналу» заявил, что определился с датой свадьбы со своей бывшей супругой Мариной Анисиной. Торжество намечено на 23 февраля 2020 года.
Актёр подчеркнул, что подготовка к бракосочетанию затянулась из-за судебных разбирательств с сестрой его давней подруги Людмилы Браташ, которая перед смертью отписала ему три квартиры в Москве и одну в Париже. Родственница женщины категорически не согласилась с решением сестры и начала судиться с Джигурдой за наследство. Тяжбы продолжались долгие три года. В результате актёр отпраздновал победу и наконец смог спланировать свадьбу.
По его словам, дата торжества — 23 февраля была выбрана неслучайно: именно в День защитника Отечества 12 лет назад он впервые связал свою жизнь с Мариной Анисиной.
«12 лет назад я сказал: «Я встретил свою богиню на шоу. Мне победа не нужна, я уже победил». И потом, как я уже говорил Марине: «Ты — богиня льда, я — бог театра. У нас боги родятся»», — заявил артист.
Фигуристка уже приняла новое предложение актёра и получила кольцо. Праздновать знаменательное событие молодожёны планируют в шотландском замке, который будет предоставлен им абсолютно бесплатно.
«Нам подтвердили, что нам дают в подарок на два дня шотландский замок, где состоится церемония бракосочетания. Кольца подарены ей, согласие ее получено», — резюмировал Джигурда.