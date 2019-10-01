Джигурда сыграет свадьбу в шотландском замке

Актёр подчеркнул, что подготовка к бракосочетанию затянулась из-за судебных разбирательств с сестрой его давней подруги Людмилы Браташ , которая перед смертью отписала ему три квартиры в Москве и одну в Париже. Родственница женщины категорически не согласилась с решением сестры и начала судиться с Джигурдой за наследство. Тяжбы продолжались долгие три года. В результате актёр отпраздновал победу и наконец смог спланировать свадьбу.

По его словам, дата торжества — 23 февраля была выбрана неслучайно: именно в День защитника Отечества 12 лет назад он впервые связал свою жизнь с Мариной Анисиной.

«12 лет назад я сказал: «Я встретил свою богиню на шоу. Мне победа не нужна, я уже победил». И потом, как я уже говорил Марине: «Ты — богиня льда, я — бог театра. У нас боги родятся»», — заявил артист.

Фигуристка уже приняла новое предложение актёра и получила кольцо. Праздновать знаменательное событие молодожёны планируют в шотландском замке, который будет предоставлен им абсолютно бесплатно.