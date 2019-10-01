Краско нашел внебрачного сына в день 89-летия

Актер Иван Краско нашел внебрачного сына в день своего 89-летия. Об этом он рассказал журналу «Собеседник».

«Вот подарок так подарок, у меня еще один сын!», — прокомментировал новость Краско.

По его словам, в день рождения ему позвонил «приятный баритон», представившись его сыном. Мужчина на другом конце провода пообещал, что все сомнения рассеются, когда они увидятся.

«Посмотрим, пусть приходит вечерком. Я пока ничего расспрашивать не стал. Имени не называю, человек он известный в своих кругах, говорит, что внучка у меня еще есть», — рассказал артист.