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Краско нашел внебрачного сына в день 89-летия 

Рамблер 27 минут назад
Краско нашел внебрачного сына в день 89-летия
Фото: РИА Новости
Актер Иван Краско нашел внебрачного сына в день своего 89-летия. Об этом он рассказал журналу «Собеседник».
«Вот подарок так подарок, у меня еще один сын!», — прокомментировал новость Краско.
По его словам, в день рождения ему позвонил «приятный баритон», представившись его сыном. Мужчина на другом конце провода пообещал, что все сомнения рассеются, когда они увидятся.
«Посмотрим, пусть приходит вечерком. Я пока ничего расспрашивать не стал. Имени не называю, человек он известный в своих кругах, говорит, что внучка у меня еще есть», — рассказал артист.
Иван Краско был четырежды женат, имеет пятерых детей. Один из его сыновей — знаменитый актер Андрей Краско, скоропостижно скончавшийся в 2006 году на съемках сериала «Ликвидация».
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