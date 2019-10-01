СМИ назвали имя матери детей Лазарева

СМИ выяснили имя предполагаемой матери детей Сергея Лазарева . По информации StarHit, ею является некая Анна Белодедова — давняя подруга певца, с которой они состоят в отношениях более пяти лет.

В качестве подтверждения информации издание со ссылкой на очевидцев сообщает, что летом этого года Сергей Лазарев и Анна Белодедова вместе обращались в агентство недвижимости для покупки дома. Певец представил Анну как свою супругу и заявил, что хочет расширяться, так как его семья выросла.

Кроме того, источники издания утверждают, что на заставке телефона Лазарева установлена фотография Белодедовой с сыном артиста Никитой.

Поклонники считают, что история с суррогатной матерью была придумана для поддержания интереса к Сергею Лазареву. На самом деле, настоящей мамой малышей является Анна Белодедова.

Напомним, на днях Сергей Лазарев признался, что теперь он — отец двоих детей. Год назад суррогатная мать родила ему дочь Анну. В программе «Секрет на миллион» артист рассказал, что биологическая мать у обоих детей одна, а выносили их разные женщины.