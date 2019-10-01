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СМИ назвали имя матери детей Лазарева 

Рамблер 45 минут назад
СМИ назвали имя матери детей Лазарева
Фото: Instagram
СМИ выяснили имя предполагаемой матери детей Сергея Лазарева. По информации StarHit, ею является некая Анна Белодедова — давняя подруга певца, с которой они состоят в отношениях более пяти лет.
В качестве подтверждения информации издание со ссылкой на очевидцев сообщает, что летом этого года Сергей Лазарев и Анна Белодедова вместе обращались в агентство недвижимости для покупки дома. Певец представил Анну как свою супругу и заявил, что хочет расширяться, так как его семья выросла.
Кроме того, источники издания утверждают, что на заставке телефона Лазарева установлена фотография Белодедовой с сыном артиста Никитой.
Поклонники считают, что история с суррогатной матерью была придумана для поддержания интереса к Сергею Лазареву. На самом деле, настоящей мамой малышей является Анна Белодедова.
Напомним, на днях Сергей Лазарев признался, что теперь он — отец двоих детей. Год назад суррогатная мать родила ему дочь Анну. В программе «Секрет на миллион» артист рассказал, что биологическая мать у обоих детей одна, а выносили их разные женщины.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Сергей Лазарев
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