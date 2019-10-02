«Уничижение паче гордыни»: Пугачева обратилась к Билану

В начале сентября Билан выступил на Дне города в Самаре в состоянии алкогольного опьянения — «совершенно», по его словам, «не рассчитал» с коньяком.

С тех пор он множество раз публично извинился за это, принял участие в тушении пожаров в Сибири, дал в Самаре еще один, бесплатный, концерт. Вчера в своем инстаграме он попросил прощения вновь, заявил, что «не робот» и ошибки ему «свойственны, как и всем».

«Уничижение паче гордыни», — прокомментировала публикацию Билана Алла Пугачева.

Певица призвала коллегу перестать извиняться, была поддержана многими его поклонниками, а также самим Биланом — тот выразил «совершенное» согласие с коллегой и подчеркнул, что «переворачивает страницу» и больше не станет возвращаться к этой теме.