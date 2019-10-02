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Пугачева сделала замечание «уничижающемуся» Билану 

ТК «Звезда» + ещё 6 49 минут назад
Пугачева сделала замечание «уничижающемуся» Билану
Фото: omsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov Global Look Press, bilanofficial Instagram
Примадонна в афористической манере призвала певца больше не винить себя за скандальное выступление в Самаре.
Алла Пугачева сделала замечание Диме Билана в Instagram под постом, где певец извинился за скандальный концерт в Самаре, состоявшийся в День города.
«Уничижение паче гордыни. Хватит об этом», — написала Примадонна.
Многие комментаторы согласились с Пугачевой. По их мнению, тему уже давно пора закрыть.
«Полностью с вами согласен! Поэтому пост так и называется — я переворачиваю страницу! И более сам лично не возвращаюсь к этому», — ответил певице Билан.
Поведение Билана во время минувшего выступления в Самаре вызвало скандал. Певец не попадал в фонограмму, ронял микрофон и странно двигался. После концерта поп-звезда сам попросил прощения за свое поведение, признавшись, что в тот вечер был пьян.
Билан повторно бесплатно выступил перед жителями города, а также подарил самарцам детскую площадку.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Алла Пугачева , Самара
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