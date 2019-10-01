Галустян ушел к конкурентам

Михаил Галустян заключил эксклюзивный контракт с телеканалом СТС, сообщает «Коммерсант».

Он станет соведущим шоу «Русские не смеются» с Сергеем Светлаковым . В дальнейшем планируется участие Галустяна в теле— и кинопроектах СТС в качестве как артиста, так и продюсера.

Сам Галустян подтвердил заключение контракта с телеканалом СТС.

«Я с радостью присоединяюсь к команде СТС — канала, который смотрит моя семья. Мне нравятся творческие эксперименты, и в планах у нас много проектов: от шоу и сериалов до кино. Я впервые в своей карьере выступлю в роли соведущего», — сообщил комик.

Шоу «Русские не смеются», которой станет первым проектом Галустяна на канале, стартует в эфире 1 ноября. Программу производит принадлежащая Сергею Светлакову и Александру Незлобину «Студия Свердловск» при участии студии Juice.

Светлаков и Незлобин перешли на СТС год назад. Они перезапустили шоу «Слава богу, ты пришел!» и стали его ведущими. Кроме того, они были участниками шоу «Форт Боярд», «Шоу выходного дня» и «Дело было вечером».