Галустян ушел к конкурентам 

Михаил Галустян заключил эксклюзивный контракт с телеканалом СТС, сообщает «Коммерсант».
Он станет соведущим шоу «Русские не смеются» с Сергеем Светлаковым. В дальнейшем планируется участие Галустяна в теле— и кинопроектах СТС в качестве как артиста, так и продюсера.
Сам Галустян подтвердил заключение контракта с телеканалом СТС.
«Я с радостью присоединяюсь к команде СТС — канала, который смотрит моя семья. Мне нравятся творческие эксперименты, и в планах у нас много проектов: от шоу и сериалов до кино. Я впервые в своей карьере выступлю в роли соведущего», — сообщил комик.
Шоу «Русские не смеются», которой станет первым проектом Галустяна на канале, стартует в эфире 1 ноября. Программу производит принадлежащая Сергею Светлакову и Александру Незлобину «Студия Свердловск» при участии студии Juice.
Светлаков и Незлобин перешли на СТС год назад. Они перезапустили шоу «Слава богу, ты пришел!» и стали его ведущими. Кроме того, они были участниками шоу «Форт Боярд», «Шоу выходного дня» и «Дело было вечером».
Ранее Михаил Галустян, Сергей Светлаков и Александр Незлобин сотрудничали с телеканалом ТНТ. При этом основатель Comedy Club Production Артур Джанибекян отметил, что последний раз Галустян был эксклюзивным артистом ТНТ в 2011-2012 годах.