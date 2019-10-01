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Ищеева обвинила подругу в присвоении 3 млн рублей 

Рамблер 1 час назад
Ищеева обвинила подругу в присвоении 3 млн рублей
Фото: РИА Новости
Телеведущая Елена Ищеева обвинила свою подругу в присвоении 3 млн рублей, сообщает телеграм-канал Mash.
Бывшая ведущая программы «Принцип домино» заявила, что дизайнер интерьеров Анна Гутлина втерлась к ней в доверие и заняла три миллиона рублей, а теперь отказывается отдавать долг.
Журналистка также отметила, что она не единственная жертва Гутлиной.
Елена Ищеева в 2001-2004 годах вела популярное ток-шоу «Принцип домино», где ее соведущей была Елена Ханга. В 2007 году Ищеева ушла с телевидения и сейчас руководит интернет-порталом Finparty.ru, освещающим неформальную и ночную жизнь финансовой элиты.
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