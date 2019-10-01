Ищеева обвинила подругу в присвоении 3 млн рублей

Телеведущая Елена Ищеева обвинила свою подругу в присвоении 3 млн рублей, сообщает телеграм-канал Mash.

Бывшая ведущая программы «Принцип домино» заявила, что дизайнер интерьеров Анна Гутлина втерлась к ней в доверие и заняла три миллиона рублей, а теперь отказывается отдавать долг.

Журналистка также отметила, что она не единственная жертва Гутлиной.