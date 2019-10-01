Пугачева сделала замечание Билану

«Уничижение паче гордыни. Хватит об этом», — заявила Примадонна.

Билан в ответ написал, что полностью согласен с Аллой Борисовной и хочет окончательно перевернуть эту страницу.

Напомним, в начале сентября Дима Билан выступил на Дне города в Самаре. Зрители обратили внимание, то певец вел себя неадекватно и вместо пения издавал непонятные звуки. На следующий день Билан признался, что вышел на сцену пьяным и пообещал устроить новый бесплатный концерт для жителей города. Концерт состоялся 29 сентября, его посетили 35 тысяч зрителей.