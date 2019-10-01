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Пугачева сделала замечание Билану 

Рамблер 1 час назад
Пугачева сделала замечание Билану
Фото: РИА Новости
Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.
«Уничижение паче гордыни. Хватит об этом», — заявила Примадонна.
Билан в ответ написал, что полностью согласен с Аллой Борисовной и хочет окончательно перевернуть эту страницу.
Напомним, в начале сентября Дима Билан выступил на Дне города в Самаре. Зрители обратили внимание, то певец вел себя неадекватно и вместо пения издавал непонятные звуки. На следующий день Билан признался, что вышел на сцену пьяным и пообещал устроить новый бесплатный концерт для жителей города. Концерт состоялся 29 сентября, его посетили 35 тысяч зрителей.
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Шоу-бизнес , Дима Билан , Алла Пугачева , Самара
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