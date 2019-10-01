Слепакова и Ходченкову застали вместе в Эрмитаже 

Слухи о романе актрисы Светланы Ходченковой и продюсера Семена Слепакова находят подтверждение, сообщает телеграм-канал Dark Cosmo.
Источник канала сообщил, что на днях Ходченкову и Слепакова вместе видели в Эрмитаже. Влюбленные не скрывали своих чувств, обнимались и целовались на людях.
Напомним, слухи о романе актрисы и продюсера появились несколько месяцев назад после съемок сериала «Домашний арест».
При этом ни Слепаков, ни Ходченкова слухи не комментируют, однако известно, что обе знаменитости — люди свободные.
Светлана развелась с мужем Владимиром Яглычем еще в 2010 году. Семен весной этого года расстался с супругой Кариной.