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Слепакова и Ходченкову застали вместе в Эрмитаже 

Рамблер 53 минуты назад
Слепакова и Ходченкову застали вместе в Эрмитаже
Фото: РИА Новости
Слухи о романе актрисы Светланы Ходченковой и продюсера Семена Слепакова находят подтверждение, сообщает телеграм-канал Dark Cosmo.
Источник канала сообщил, что на днях Ходченкову и Слепакова вместе видели в Эрмитаже. Влюбленные не скрывали своих чувств, обнимались и целовались на людях.
Напомним, слухи о романе актрисы и продюсера появились несколько месяцев назад после съемок сериала «Домашний арест».
При этом ни Слепаков, ни Ходченкова слухи не комментируют, однако известно, что обе знаменитости — люди свободные.
Светлана развелась с мужем Владимиром Яглычем еще в 2010 году. Семен весной этого года расстался с супругой Кариной.
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Шоу-бизнес , Семен Слепаков , Эрмитаж
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