На больной Заворотнюк зарабатывают миллионы

Серьезная болезнь Анастасии Заворотнюк заставила активизироваться аферистов. На больной Насте предприимчивые умельцы зарабатывают неплохие деньги. Сейчас актриса приносит такой доход, о котором подумать не могла, будучи здоровой. Прикрываясь именем Андрея Разина , аферисты заколачивают целые состояния.

В интернете активно предлагают увидеть фото Анастасии Заворотнюк, якобы сделанные в больничной палате. Напомним, что сейчас актриса проходит лечение в медицинском центре, расположенном в самом центре Москвы . Из-за ажиотажа вокруг звезды в лечебном заведении были вынуждены усилить охрану. Но аферисты уверяют: им удалось пробраться в больничную палату и сделать снимки артистки. Для того чтобы посмотреть фотографии, нужно подписаться на страничку в соцсетях. За день такие аккаунты набирают сотни тысяч подписчиков. Понятно, что никаких фотографий там нет.

— Это очень выгодный бизнес: в таких аккаунтах меняют впоследствии имя и потом их продают, — рассказал нам администратор звездных страничек в соцсетях Иван. — Получается раскрученная страничка с живой аудиторией. Лучше, что называется, и не придумаешь. Надо отметить, что цена странички с живой аудиторией порой доходит до сотни тысяч рублей — в зависимости от количества подписчиков. И судя по тому, как часто появляются лживые аккаунты, посвященные болезни Заворотнюк, на сегодняшний день это неплохой способ заработка. Я так понимаю, что в неделю можно заработать и больше миллиона. Главное, правильно себя подать.

В последнее время аферисты по-шли еще дальше — предлагают посмотреть видео из больничной палаты Заворотнюк, которое якобы сделал Андрей Разин. Никаких роликов на страничке тоже нет. Зато подписчиков уже прилично — за час на больную Заворотнюк решили посмотреть больше десяти тысяч человек.

После смерти Юли Началовой активизировались знахарки и колдуны. Чародеи рекламировали собственные услуги в социальных сетях: предлагали снять порчу, приворожить любимого или же избавить от зависимости. При этом под каждым постом ставили тег «Юлия Началова», понимая, что таким образом его просмотрит многомиллионная аудитория. С Заворотнюк похожая история. Так как миллионы людей интересуются состоянием здоровья актрисы, получается бесплатная реклама. Корреспонденты «Желтой газеты» позвонили по телефону, указанному на страничке одного из чародеев.

— Почему вы ставите имя Заворотнюк в теги? — спросили мы.

— Люди должны знать, как можно уберечься от негатива и серьезных последствий! — заявила нам помощница колдуньи, а потом, поняв, что мы не собираемся идти на сеанс, тут же повесила трубку.

Разбираться с аферистами у близких Заворотнюк нет желания и возможностей — они заняты лечением актрисы. Медики уверяют: в случае с Настей надеяться остается только на чудо. В палату к Заворотнюк на прошлой неделе привезли дочь, которой не исполнилось еще и годика. Близкие верят, что, взглянув на малышку, Заворотнюк испытает положительные эмоции и процесс выздоровления пойдет быстрее.

Ее похоронили заживо!

Дважды появлялись слухи о смерти Заворотнюк. Впервые разговоры о кончине актрисы появились на прошлой неделе во вторник днем. У здания медицинского центра собралась толпа журналистов. К счастью, слухи не подтвердились. Однако на следующий день разговоры о кончине актрисы возобновились.

Между тем возникла информация, что точный диагноз близкие Заворотнюк скрывают и от нее самой. Из палаты, в которой проходит лечение артистка, вынесли телевизор. Не дают Насте пользоваться и телефоном, чтобы она не могла узнать информацию о состоянии своего здоровья. Напомним, что Нелли Кобзон еще совсем недавно говорила о том, что это правильно: