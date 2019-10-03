Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дмитрий Шепелев устал вести скандальное шоу 

Teleprogramma.pro + ещё 1 2 часа назад
Шепелев устал вести скандальное шоу
Фото: Instagram
Телеведущий признался, что ему больше нравится работать в развлекательных передачах.
Теле— и радиоведущий Дмитрий Шепелев заявил о желании покинуть передачу «На самом деле». Бывший возлюбленный Жанны Фриске признался, что устал работать в скандальных шоу и хотел бы сменить направление деятельности. Программа «На самом деле», которую ведет Дмитрий, не раз подвергалась критике за избыточную скандальность. Некоторые и вовсе заявляли, что все происходящее перед камерами — постановка. Сам Шепелев сказал, что был бы не против вернуться в развлекательное телевидение, но у него нет такой возможности.
В разговоре со «Стархит» Дмитрий рассказал, что вернуться к более привычной работе у него просто нет возможности. Шепелев высказал мысль, что изначально родился для другого рода деятельности, а не для того, чтобы спрашивать у гостей студии «кто отец ребенка». Пока неизвестно, означают ли слова Дмитрия, что в скором времени он покинет эфир. Сейчас же сам Шепелев активно общается с подписчиками в Instagram и реализует там новые, небольшие проекты.
Как москвич сменил ориентацию по вине Apple
Teleprogramma.pro: последние новости
Соседов посоветовал Пугачевой «держать язык за зубами» Соседов посоветовал Пугачевой «держать язык за зубами» «Это дикость»: Пригожин высказался о шумихе вокруг болезни Заворотнюк «Это дикость»: Пригожин высказался о шумихе вокруг болезни Заворотнюк По следам Садальского: Пригожин назвал коллег «волками» По следам Садальского: Пригожин назвал коллег «волками»
Комментарии1
Шоу-бизнес , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил пять генералов
Путин уволил пять генералов97
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей20
«Поразительно коррумпирована»: Трамп обрушился на Украину
«Поразительно коррумпирована»: Трамп обрушился на Украину333
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах1
ЧП в Подмосковье: почему школьник убил подругу
ЧП в Подмосковье: почему школьник убил подругу14
Видео
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
02:03
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
Шоу-бизнес
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
05:04
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
В мире Ближний Восток
Путин уволил главу ФСИН
01:37
Путин уволил главу ФСИН
Политика
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
00:44
Опускают в унитаз и дерутся за деньги: скандалы в школах
Происшествия Статьи
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
00:48
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
Общество
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
00:51
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
Общество Украина
Сын вице-президента МТС три часа убегал от ГИБДД
01:40
Сын вице-президента МТС три часа убегал от ГИБДД
Происшествия Криминал
В скандал с Бочкаревой втянули Началову
01:00
В скандал с Бочкаревой втянули Началову
Шоу-бизнес
Лукашенко отправляется на Украину
01:30
Лукашенко отправляется на Украину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение