Дмитрий Шепелев устал вести скандальное шоу

Телеведущий признался, что ему больше нравится работать в развлекательных передачах.

Теле— и радиоведущий Дмитрий Шепелев заявил о желании покинуть передачу «На самом деле». Бывший возлюбленный Жанны Фриске признался, что устал работать в скандальных шоу и хотел бы сменить направление деятельности. Программа «На самом деле», которую ведет Дмитрий, не раз подвергалась критике за избыточную скандальность. Некоторые и вовсе заявляли, что все происходящее перед камерами — постановка. Сам Шепелев сказал, что был бы не против вернуться в развлекательное телевидение, но у него нет такой возможности.

В разговоре со «Стархит» Дмитрий рассказал, что вернуться к более привычной работе у него просто нет возможности. Шепелев высказал мысль, что изначально родился для другого рода деятельности, а не для того, чтобы спрашивать у гостей студии «кто отец ребенка». Пока неизвестно, означают ли слова Дмитрия, что в скором времени он покинет эфир. Сейчас же сам Шепелев активно общается с подписчиками в Instagram и реализует там новые, небольшие проекты.