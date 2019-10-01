Киркоров задолжал банку более 650 тысяч евро

Таганский районный суд Москвы 6 ноября рассмотрит иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову . Об этом сообщает агентство «Москва».

По словам пресс-секретаря суда Юлии Сухининой, речь идет об иске о взыскании задолженности, штрафов, неустоек и процентов по кредитному договору. В иске упоминается сумма в 651 тысячу евро.

Суд рассмотрит иск по существу 6 ноября. Представители певца и банка не стали комментировать ситуацию, отмечает агентство «Москва».

В начале прошлого года американские власти заявили о планируемых санкциях против ABLV Bank за операции с деньгами, якобы связанными с северокорейской ядерной программой. Также организацию заподозрили в нелегальных действиях в Азербайджане, России и на Украине.

В марте 2018-го ABLV Bank сообщил о плане по самоликвидации, в июле у него аннулировали лицензию на работу.