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Киркоров задолжал банку более 650 тысяч евро 

Рамблер + ещё 1 42 минуты назад
Таганский районный суд Москвы 6 ноября рассмотрит иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову. Об этом сообщает агентство «Москва».
По словам пресс-секретаря суда Юлии Сухининой, речь идет об иске о взыскании задолженности, штрафов, неустоек и процентов по кредитному договору. В иске упоминается сумма в 651 тысячу евро.
Суд рассмотрит иск по существу 6 ноября. Представители певца и банка не стали комментировать ситуацию, отмечает агентство «Москва».
В начале прошлого года американские власти заявили о планируемых санкциях против ABLV Bank за операции с деньгами, якобы связанными с северокорейской ядерной программой. Также организацию заподозрили в нелегальных действиях в Азербайджане, России и на Украине.
В марте 2018-го ABLV Bank сообщил о плане по самоликвидации, в июле у него аннулировали лицензию на работу.
Шоу-бизнес , Видео , Филипп Киркоров , АГН "Москва" , Москва
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