Сестра Фриске рассказала о слезах матери из-за Шепелева

«Мы не видимся с Платоном. Отец из-за этого очень переживает. Мама постоянно плачет», — заявила родственница артистки.

Наталья Фриске также подчеркнула, что Шепелев якобы нанял специальную няню-психолога, чтобы ребёнок навсегда забыл бабушку и дедушку.

Также авторы статьи выяснили, что родители певицы и Дмитрий Шепелев погасили долг за лечение звезды перед «Русфондом». После смерти певицы в 2015 году семья артистки не смогла отчитаться о расходовании более 20 миллионов рублей, переданных организацией на лечение. В результате фонд обратился в суд, который обязал родителей Фриске вернуть долг. В мае 2019 года были переведены «Русфонду» около 8 миллионов рублей. Тогда сообщалось, что эти средства были выручены с продажи особняка Фриске и ее возлюбленного Дмитрия Шепелева в коттеджном поселке в Московской области.

Анонимный источник издания в «Русфонде» отметил, что дом в равных долях раньше принадлежал Фриске и Шепелеву. В результате половина особняка, доставшаяся родственникам певицы по наследству, была выставлена на продажу судебными приставами, но телеведущий выкупил её.