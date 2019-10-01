Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сестра Фриске рассказала о слезах матери из-за Шепелева 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Сестра Фриске рассказала о слезах матери из-за Шепелева
Фото: ТАСС
Сестра Жанны Фриске Наталья в интервью «Комсомольской правде» рассказала, что мать певицы постоянно плачет из-за Дмитрия Шепелева, который не даёт семье видеться с сыном певицы Платоном.
«Мы не видимся с Платоном. Отец из-за этого очень переживает. Мама постоянно плачет», — заявила родственница артистки.
Наталья Фриске также подчеркнула, что Шепелев якобы нанял специальную няню-психолога, чтобы ребёнок навсегда забыл бабушку и дедушку.
Также авторы статьи выяснили, что родители певицы и Дмитрий Шепелев погасили долг за лечение звезды перед «Русфондом». После смерти певицы в 2015 году семья артистки не смогла отчитаться о расходовании более 20 миллионов рублей, переданных организацией на лечение. В результате фонд обратился в суд, который обязал родителей Фриске вернуть долг. В мае 2019 года были переведены «Русфонду» около 8 миллионов рублей. Тогда сообщалось, что эти средства были выручены с продажи особняка Фриске и ее возлюбленного Дмитрия Шепелева в коттеджном поселке в Московской области.
Анонимный источник издания в «Русфонде» отметил, что дом в равных долях раньше принадлежал Фриске и Шепелеву. В результате половина особняка, доставшаяся родственникам певицы по наследству, была выставлена на продажу судебными приставами, но телеведущий выкупил её.
«Дмитрию было важно, чтобы дом не ушел к чужим людям», — рассказал собеседник издания, добавив, что оставшуюся часть долга в августе, вероятно, заплатили родители Фриске.
Волонтера-трансгендера выгнали из больницы
Комментарии
Шоу-бизнес , Наталья Фриске , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело МН17: Нидерланды интересует роль Киева в крушении
Дело МН17: Нидерланды интересует роль Киева в крушении526
Угрожал соседям: подробности о напавшем на сотрудника СК
Угрожал соседям: подробности о напавшем на сотрудника СК6
Главу ФСИН отправляют в отставку
Главу ФСИН отправляют в отставку28
Трамп похвастался новым секретным оружием США
Трамп похвастался новым секретным оружием США48
Установили рекорд: Грузия потеряла туристов
Установили рекорд: Грузия потеряла туристов226
Видео
Задержание напавшего на сотрудника СК попало на видео
00:15
Задержание напавшего на сотрудника СК попало на видео
Происшествия
Пашинян сделал селфи с Путиным в автобусе
01:05
Пашинян сделал селфи с Путиным в автобусе
В мире
«Взбесившаяся» телега разгромила аэропорт Чикаго
00:32
«Взбесившаяся» телега разгромила аэропорт Чикаго
Происшествия
Порошенко предрек снятие санкций с России
03:12
Порошенко предрек снятие санкций с России
В мире
ЛНР и ДНР подписали «особое мнение»
04:50
ЛНР и ДНР подписали «особое мнение»
В мире
Установили рекорд: Грузия потеряла туристов
09:45
Установили рекорд: Грузия потеряла туристов
В мире Кавказ
Боярский оправдался за фото «парковки на встречке»
00:30
Боярский оправдался за фото «парковки на встречке»
Шоу-бизнес
«Капитуляции не будет»: Зеленский сделал заявление
03:51
«Капитуляции не будет»: Зеленский сделал заявление
В мире Украина
Стало известно о попытке ликвидировать Савченко
05:09
Стало известно о попытке ликвидировать Савченко
В мире Украина
Петербург накрыл разрушительный ураган
00:16
Петербург накрыл разрушительный ураган
Происшествия Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение