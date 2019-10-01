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Лазарев обнародовал причину разрыва с Топаловым 

Рамблер + ещё 2 30 минут назад
Лазарев обнародовал причину разрыва с Топаловым
Фото: РИА Новости
Серей Лазарев в эфире программы «Секрет на миллион» впервые рассказал о причинах конфликта с Владом Топаловым, в результате которого в 2000-х годах распалась группа Smash. По словам певца, недопонимания в коллективе начались после того, как Топалов начал нелестно отзываться о нём в прессе.
Лазарев подчеркнул, что его отношения с участником группы Smash за все время знакомства прошли разные этапы: сначала артисты дружили, потом Топалов начал распространять о нём слухи, затем после распада коллектива певцы перестали общаться.
«Он и негативно обо мне отзывался, и какие-то пакости даже в прессе я о себе читал, из его уст», — заявил Лазарев, подчеркнув, что перестал общаться с Топаловым из-за распространённой им «чепухи».
При этом артист отметил, что не последнюю роль в разрыве сыграл отец Топалова, который продюсировал коллектив в период с 2001 по 2004 годы.
«Мы разошлись, очень странно, нервно, эмоционально», — отметил Лазарев.
Ранее артист пожаловался поклонникам в Instagram, что плачет при записи новых песен. При этом слез не может удержать даже звукорежиссер. Лазарев пообещал поклонникам «слезливую» вторую часть нового альбома, который планируется к выходу в ноябре, и заверил фанатов, что при прослушивании они «обрыдаются».
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Шоу-бизнес , Влад Топалов
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