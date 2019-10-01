Шарапова заявила о карьерной ошибке Малахова

По словам Шараповой, коллеги нередко советуются с ней, стоит ли переходить на другой канал или в другую передачу.

«Если это касается моего любимого «Первого», я говорю: «Никогда, не смей», — рассказала она.

Ведущая отметила, что многие после разговора с ней решили остаться на канале. Коллеги, которые покидали «Первый», по ее мнению, совершили ошибки.

«Серьезные ошибки, рейтинговые ошибки. Потому что люди, уходящие на другие каналы, они куда-то деваются. Их нет», — отметила она.

Довлатова возразила, что Андрей Малахов никуда не делся.

«Андрей не сможет никуда, слава богу, деться, но, на мой взгляд, он потерял», — заявила Шарапова.

Довлатова отметила, что Малахов «настолько вырос», что перестал быть только телеведущим и ушел. Шарапова согласилась, что теперь ему «все по барабану», но обратила внимание на потерю конкуренции.

«Может быть, на сегодняшний день все и нормально. При той конкуренции, которая могла бы быть, он потерял», — объяснила ведущая.

В качестве примера Шарапова привела Максима Галкина , который покинул «Первый канал» и исчез, но потом вернулся обратно.

С июля 2001 года Шарапова ведет передачу «Доброе утро» на «Первом канале».

Летом 2017 года Малахов покинул программу «Пусть говорят» и «Первый канал» ради собственного шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на «России-1». Ведущий рассказывал, что причиной его ухода стало желание самостоятельно принимать решения. Он заявил, что хочет «расти, стать продюсером» и сам определять темы для своей программы.