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Шарапова заявила о карьерной ошибке Малахова 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Шарапова заявила о карьерной ошибке Малахова
Фото: globallookpress.com
Телеведущая Арина Шарапова заявила, что ее коллега Андрей Малахов просчитался, уйдя с «Первого канала». Об этом она рассказала в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой», выпуск опубликован в соцсети «ВКонтакте».
По словам Шараповой, коллеги нередко советуются с ней, стоит ли переходить на другой канал или в другую передачу.
«Если это касается моего любимого «Первого», я говорю: «Никогда, не смей», — рассказала она.
Ведущая отметила, что многие после разговора с ней решили остаться на канале. Коллеги, которые покидали «Первый», по ее мнению, совершили ошибки.
«Серьезные ошибки, рейтинговые ошибки. Потому что люди, уходящие на другие каналы, они куда-то деваются. Их нет», — отметила она.
Довлатова возразила, что Андрей Малахов никуда не делся.
«Андрей не сможет никуда, слава богу, деться, но, на мой взгляд, он потерял», — заявила Шарапова.
Довлатова отметила, что Малахов «настолько вырос», что перестал быть только телеведущим и ушел. Шарапова согласилась, что теперь ему «все по барабану», но обратила внимание на потерю конкуренции.
«Может быть, на сегодняшний день все и нормально. При той конкуренции, которая могла бы быть, он потерял», — объяснила ведущая.
В качестве примера Шарапова привела Максима Галкина, который покинул «Первый канал» и исчез, но потом вернулся обратно.
С июля 2001 года Шарапова ведет передачу «Доброе утро» на «Первом канале».
Летом 2017 года Малахов покинул программу «Пусть говорят» и «Первый канал» ради собственного шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на «России-1». Ведущий рассказывал, что причиной его ухода стало желание самостоятельно принимать решения. Он заявил, что хочет «расти, стать продюсером» и сам определять темы для своей программы.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Арина Шарапова , Андрей Малахов , Максим Галкин
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