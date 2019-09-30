Стало известно, что связывало Пугачеву и Караченцова

Суржикова уверяет, что примадонна хотела сыграть с Караченцовым в одном спектакле, однако им удалось встретиться только в 2000-м году на съёмочной площадке клипа на песню Максима Дунаевского «Молитва».

"Съемки проходили у примадонны на даче: Коля стоял на коленях перед иконой на белом фоне и исполнял эту песню. Клип получился очень красивый, — отметила Суржикова.

По её словам, альбом «Высший пилотаж», записанный при её участии, Караченцов первым делом показал Пугачёвой. Певица высокого оценила труды актёра.

«У Коли Караченцова были очень хорошие отношения с Аллой Борисовной, почти духовная связь», — заявила Суржикова.

При этом Пугачёва отметила работу Суржиковой. Она попросила Караченцова познакомить её с поэтессой. Актёр надеялся, что Суржикова сможет «написать дуэт» для него с примадонной. Однако познакомить композитора с певицей артист не успел: попал в ДТП, в котором получил сильнейшие травмы.