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Малышева объяснила, почему врачи не смогли удалить опухоль Заворотнюк 

News.ru + ещё 4 12 минут назад
Малышева объяснила неоперабельность Заворотнюк
Фото: РИА Новости
Доктор медицинских наук и известная телеведущая Елена Малышева объяснила, почему опухоль мозга — глиома, обнаруженная у актрисы Анастасии Заворотнюк, не подлежит удалению.
​«Мы не знаем, где отёк, а где глиома. И в этом сложность», — заявила медик в эфире Первого канала, демонстрируя фото МРТ головного мозга с опухолью.
При этом она подчеркнула, что при выявлении глиомы на достаточно ранней стадии пациенты продолжают жить полной жизнью, так как возможное развитие рака мозга сдерживается лучевой терапией.
Приглашённый в студию программы «Жить здорово» нейрохирург и процессор НИИ им. Н. Н. Бурденко Андрей Галанов также пояснил, что главной проблемой в лечении опухоли мозга является отсутствие чётких границ у новообразования. Хирургам просто непонятно, где заканчивается опухоль и начинаются здоровые клетки.
Вместе с тем он опроверг версию о том, что процедура ЭКО может вызвать рак мозга. По его словам, изменение гормонального фона в организме может подстегнуть развитие уже существующей опухоли, но не спровоцировать её появление.
13 сентября Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали четвёртую стадию злокачественной опухоли мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Предполагается, что опухоль мозга у 48-летней женщины возникла на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО.
Ранее News.ru писал о том, что актриса Анастасия Заворотнюк, которая в настоящее время находится в тяжёлом состоянии в одной из больниц Москвы, владеет недвижимостью общей стоимостью в полмиллиарда рублей.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Елена Малышева , Андрей Галанов , Анастасия Заворотнюк , Первый канал
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