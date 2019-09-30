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Отец Фриске пошел на сделку с Шепелевым ради операции 

Рамблер 28 минут назад
Отец Фриске заявил о сделке с Шепелевым
Фото: РИА Новости
Владимир Фриске перенес операцию, в ходе которой ему установили три стента на сердце. Об этом он рассказал «СтарХиту».
«Мне стало совсем плохо. Пришли к выводу, что необходимо хирургическое вмешательство. Установили целых три стента на сердце. Чувствую себя уже лучше, хоть и тяжело отходил от наркоза. Две с половиной недели назад выписался. Но предстоит долгая реабилитация. А пока запрещены физические нагрузки и нужно соблюдать диету», — пояснил Фриске.
При этом, чтобы рассчитаться за операцию, родителям певицы пришлось продать часть дома, который они унаследовали после смерти дочери. Покупателем стал гражданский муж Жанны Фриске и отец ее сына телеведущий Дмитрий Шепелев, который теперь является полноправным владельцем недвижимости, отмечает издание.
Также, по данным «СтарХит», был улажен конфликт с «Русфондом», по поводу денег, которые собирались на лечение певицы. Однако юрист семьи Фриске Юрий Нечаев до сих пор пытается доказать, что договор с благотворительным фондом подписывала не Жанна Фриске.
«Я указывал, что листы договора не пронумерованы, видно, что они несколько раз расшивались. Там, по нашему мнению, должно было быть уголовное дело. Кроме того, Владимир никогда не был стороной договора. Он только слышал по телевизору призывы Первого канала о помощи, но не знал, что оформляется какой-то документ. Бумагами занимался только Шепелев», — отметил Нечаев.
По данным «Комсомольской правды», рак мозга у Жанны Фриске был обнаружен в 2013 году. В рамках объявленной «Первым каналом» акции помощи благотворительная организация «Русфонд» собрала с поклонников более 69 млн рублей на лечение звезды. После смерти артистки в 2015 году разразился скандал: семья не смогла отчитаться, куда ушла часть денег, суд принял решение, что наследники Жанны Фриске должны вернуть 21 млн рублей пожертвований.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , StarHit
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