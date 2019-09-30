Отец Фриске заявил о сделке с Шепелевым

Отец Фриске пошел на сделку с Шепелевым ради операции

Владимир Фриске перенес операцию, в ходе которой ему установили три стента на сердце. Об этом он рассказал «СтарХиту»

«Мне стало совсем плохо. Пришли к выводу, что необходимо хирургическое вмешательство. Установили целых три стента на сердце. Чувствую себя уже лучше, хоть и тяжело отходил от наркоза. Две с половиной недели назад выписался. Но предстоит долгая реабилитация. А пока запрещены физические нагрузки и нужно соблюдать диету», — пояснил Фриске.

При этом, чтобы рассчитаться за операцию, родителям певицы пришлось продать часть дома, который они унаследовали после смерти дочери. Покупателем стал гражданский муж Жанны Фриске и отец ее сына телеведущий Дмитрий Шепелев , который теперь является полноправным владельцем недвижимости, отмечает издание.

Также, по данным «СтарХит», был улажен конфликт с «Русфондом», по поводу денег, которые собирались на лечение певицы. Однако юрист семьи Фриске Юрий Нечаев до сих пор пытается доказать, что договор с благотворительным фондом подписывала не Жанна Фриске.

«Я указывал, что листы договора не пронумерованы, видно, что они несколько раз расшивались. Там, по нашему мнению, должно было быть уголовное дело. Кроме того, Владимир никогда не был стороной договора. Он только слышал по телевизору призывы Первого канала о помощи, но не знал, что оформляется какой-то документ. Бумагами занимался только Шепелев», — отметил Нечаев.