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Бочкареву может защитить бывший муж 

Рамблер 23 минуты назад
Бывший муж Натальи Бочкаревой адвокат Николай Борисов может представить ее интересы в суде. Этого в беседе с «Московским комсомольцем» не исключил он сам.
В субботу СМИ сообщили, что актриса за рулем «Кадиллака» была остановлена сотрудниками ГИБДД в центре Москвы, на улице Стромынка. Она заметно нервничала, отказалась от прохождения медицинского освидетельствования и была подвергнута досмотру.
Полицейские нашли у Бочкаревой пакет с 0,69 грамма порошкообразного вещества. Оно было исследовано и, как оказалось, содержало в своем составе запрещенное вещество.
Артистка была задержана, а позже освобождена под подписку о невыезде. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере». Данное преступление предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на три года.
Известно, что бывший муж Бочкаревой — адвокат Николай Борисов. Журналисты «Московского комсомольца» позвонили ему и поинтересовались, намерен ли он представлять интересы матери своих детей в суде. Тот назвал ситуацию фейком, следом заявил, что не знает ситуации, и бросил трубку.
Комментарии
Шоу-бизнес , Николай Борисов , Наталья Бочкарева , ГИБДД , Московский комсомолец
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