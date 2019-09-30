Бочкареву может защитить бывший муж

В субботу СМИ сообщили, что актриса за рулем «Кадиллака» была остановлена сотрудниками ГИБДД в центре Москвы, на улице Стромынка. Она заметно нервничала, отказалась от прохождения медицинского освидетельствования и была подвергнута досмотру.

Полицейские нашли у Бочкаревой пакет с 0,69 грамма порошкообразного вещества. Оно было исследовано и, как оказалось, содержало в своем составе запрещенное вещество.

Артистка была задержана, а позже освобождена под подписку о невыезде. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере». Данное преступление предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на три года.

Известно, что бывший муж Бочкаревой — адвокат Николай Борисов. Журналисты «Московского комсомольца» позвонили ему и поинтересовались, намерен ли он представлять интересы матери своих детей в суде. Тот назвал ситуацию фейком, следом заявил, что не знает ситуации, и бросил трубку.