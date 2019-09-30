Последствия «пьяного скандала» обошлись Билану в 7 млн

Билан рассказал, что организовал выступление «Прости меня, Самара» на главной площади города полностью на свои деньги. Кроме того, он выделил миллион рублей на медицинское оборудование детской клинике в Самаре и подарил детскую площадку Студии инклюзивного творчества. Итого он потратил на извинения 7 млн рублей.

На концерт Билана пришли около 35 тысяч человек. После выступления певец охотно фотографировался с поклонниками и раздавал автографы.

Напомним, что концерт стал своеобразным извинением за прошлое неудачное выступление Билана в Самаре. В День города артист вышел на сцену пьяным и вел себя неадекватно. На следующий день Билан извинился перед горожанами и пообещал в скором времени дать новый бесплатный концерт для всех желающих.