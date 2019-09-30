Последствия «пьяного скандала» обошлись Билану в 7 млн 

Организация бесплатного концерта в Самаре обошлась Диме Билану в 7 млн рублей. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на артиста.
Билан рассказал, что организовал выступление «Прости меня, Самара» на главной площади города полностью на свои деньги. Кроме того, он выделил миллион рублей на медицинское оборудование детской клинике в Самаре и подарил детскую площадку Студии инклюзивного творчества. Итого он потратил на извинения 7 млн рублей.
На концерт Билана пришли около 35 тысяч человек. После выступления певец охотно фотографировался с поклонниками и раздавал автографы.
Напомним, что концерт стал своеобразным извинением за прошлое неудачное выступление Билана в Самаре. В День города артист вышел на сцену пьяным и вел себя неадекватно. На следующий день Билан извинился перед горожанами и пообещал в скором времени дать новый бесплатный концерт для всех желающих.