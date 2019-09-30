Последствия «пьяного скандала» обошлись Билану в 7 млн

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Извинения перед поклонниками обошлись Билану в 7 миллионов рублей 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Извинения перед поклонниками в Самаре обошлись Диме Билану в крупную сумму. Артист постарался сделать все, чтобы фанаты простили ему некрасивый инцидент на предыдущем выступлении, так как сильно переживал из-за случившегося.
Большой сольный самарский концерт «Прости меня, Самара!», который с успехом прошел 29 сентября, певец организовал за собственные деньги. Также он подарил городу детскую площадку, а еще миллион рублей отдал за медицинскую аппаратуру для детской больницы.
Как признался исполнитель, в итоге он потратил семь миллионов рублей.
На концерте Дима сумел порадовать зрителей не только своим творчеством. Он спустился со сцены к поклонникам, сфотографировался и раздал автографы всем желающим. Самарцы очень высоко оценили проведенный концерт, о чем немедленно сообщили звезде на его страничке в Instagram.
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Сегодня вас, момх дорогих людей было 35 тысяч на площади и все пришли ко мне! Друзья, я счастлив что мы с вами поговорили по душам, надеюсь осадок « от украденных ложек « если и остался -то совсем незначительный … для меня вы оказались очень важной вехой жизни и опытом, и вас я не забуду никогда! Вы были такими щедрыми и добрыми, поразительно, щемяще доброжелательными! Сегодня Это была моя голгофа (если подумать обо мне как о человеке который живет наведу), я надеюсь, уверен, что таких ошибок я больше не совершу и буду ещё сильнее! Самара не забуду тебя никогда! ❤ #билан #димабилан #простименясамара

Публикация от  Dima Bilan (@bilanofficial)

«Спасибо за концерт, Дима!»,
«Миллион невероятных эмоций! Ждем в Самаре еще и еще!»,
«Одно удовольствие было наблюдать, как вас принимали! И растрогали до слез сегодня»,
«Дима, Самара тебя простила!»,
«Дима, молодец! Спасибо за шикарный концерт! Мы тебя любим»,
— высказались поклонники.
Напомним, на том самом скандальном выступлении в Самаре Билан с трудом мог петь и передвигался по сцене, нетвердо стоя на ногах. В ответ на возмущение поклонников певец пообещал загладить оплошность, искренне извинился перед ними и решил отказаться от алкоголя. После концерта Яна Рудковская сообщила, что на главной площади Самары вместе с артистом его песни пели 35 тысяч человек.
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Комментарии5
Шоу-бизнес , Видео , Дима Билан , Яна Рудковская , Самара
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