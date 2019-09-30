Последствия «пьяного скандала» обошлись Билану в 7 млн

Извинения перед поклонниками обошлись Билану в 7 миллионов рублей

Извинения перед поклонниками в Самаре обошлись Диме Билану в крупную сумму. Артист постарался сделать все, чтобы фанаты простили ему некрасивый инцидент на предыдущем выступлении, так как сильно переживал из-за случившегося.

Большой сольный самарский концерт «Прости меня, Самара!», который с успехом прошел 29 сентября, певец организовал за собственные деньги. Также он подарил городу детскую площадку, а еще миллион рублей отдал за медицинскую аппаратуру для детской больницы.

Как признался исполнитель, в итоге он потратил семь миллионов рублей.

На концерте Дима сумел порадовать зрителей не только своим творчеством. Он спустился со сцены к поклонникам, сфотографировался и раздал автографы всем желающим. Самарцы очень высоко оценили проведенный концерт, о чем немедленно сообщили звезде на его страничке в Instagram.

«Спасибо за концерт, Дима!»,

«Миллион невероятных эмоций! Ждем в Самаре еще и еще!»,

«Одно удовольствие было наблюдать, как вас принимали! И растрогали до слез сегодня»,

«Дима, Самара тебя простила!»,

«Дима, молодец! Спасибо за шикарный концерт! Мы тебя любим»,

— высказались поклонники.