Опасные процедуры: друг назвал причину смерти Турчинского

Друг покойного спортсмена и актера Владимира Турчинского рассказал о том, что, по его мнению, могло стать причиной инфаркта у столь молодого мужчины. Выяснилось, что незадолго до своей смерти Турчинский сделал популярную среди российских знаменитостей процедуру по очищению крови — плазмаферез. До этого артист экспериментировал над собой с новыми гормональными препаратами.

Друг и коллега покойного спортсмена Владимира Турчинского Алексей Огурцов назвал возможную причину инфаркта, унесшего жизнь артиста, который, как тогда казалось, вел абсолютно здоровый образ жизни. По словам Огурцова, незадолго до своей смерти Турчинский стал проводить на себе эксперимент с новым гормональным препаратом. Кроме того, он рассказал, что ради съемок или других проектов Владимир, не жалея себя, бросался корректировать вес в одну или другую сторону.

— О стрессе, который испытывает организм в тот момент, он даже и не думал! Он убивал себя экстремальным похудением. Мы ему говорили об этом, но он лишь отмахивался».

Сообщалось, что в трагический день артист сделал популярную среди российских знаменитостей процедуру по очищению крови — плазмаферез. Тогда врачи убедили Турчинского, что таким образом он оздоровит свой организм. Отметим, что все процедуры спортсмен получал в обмен на рекламу.

У «Динамита» был подписан договор с врачами, согласно которому после каждой подобной процедуры он должен провести в клинике целые сутки. Однако вечно занятой артист в тот раз уехал спустя час. Вероятно, что он мог бы остаться в живых, если бы тогда медперсоналу удалось его удержать. Этой же ночью у актера случился сердечный приступ.

Владимир Турчинский родился 28 сентября 1963 года в Москве. Отец будущей знаменитости был военным, а мать трудилась в мясной промышленности. Вскоре после рождения сына брак его родителей распался, и через некоторое время у Владимира появился отчим. Новый папа мальчика тоже был военным, с первого дня знакомства у них сложились отличные отношения.

В свое время отчим активно занимался боксом и тяжелой атлетикой и приложил все усилия, чтобы пасынок с детства приобщился к физкультуре: уже в пять лет Турчинский пошел в спортивную школу. Там он добился немалых успехов благодаря хорошим физическим данным.

Так, будучи еще пятиклассником, он стал медалистом первенства Москвы по борьбе. Уже в восьмом классе он вошел в состав сборной по самбо, а к 16 годам стал мастером спорта.

Окончив школу, Турчинский принял решение поступать в Московский институт инженеров гражданской авиации (МИИГА), где отучился два курса по специальности «программист». Однако языки программирования ему по какой-то причине не дались, и Владимир пошел служить в армию. Отслужив, он отправился на учебу в один из главных спортивных институтов страны — РГУФК (Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма).

В годы перестройки Турчинский, как и многие другие, пытался зарабатывать как мог: в разное время он успел поработать фотографом, охранником на мясокомбинате, переводчиком, а также личным телохранителем некоторых состоятельных и известных людей, в частности, певца Дмитрия Маликова

В то же время он не забывал и о спорте, пробуя себя в разных его видах. Например, в начале 90-х он в качестве игрока команды по американскому футболу «Московские гиганты» взял Кубок России, а также играл против ряда полулюбительских коллективов из США. Турчинский не раз выступал на престижном планетарном первенстве среди самых сильных атлетов мира «World's Strongest Man» (позднее он стал президентом российской Профессиональной лиги силового экстрима).

Затем он стал пробовать себя в шоу-бизнесе и снялся в клипе певицы Натальи Ветлицкой , а также принял участие в знаменитом шоу «Бои гладиаторов».

Наибольшей известности ему удалось добиться в нулевых, когда он стал ведущим целого ряда популярных передач на российском телевидении, среди которых были «Мама, папа, я — спортивная семья», «Фактор страха», «Смех без правил», «Убойная лига» и другие.

Также за плечами Турчинского осталось несколько заметных ролей в кино: наиболее известные его работы в фильмах «Кобра. Антитеррор», «Спецназ» и «Грозовые ворота». Всего на его счету более 30 работ в фильмах и сериалах.