Гонят из Испании? Почему Ветлицкая возвращается в Россию

Популярная в 90-е годы певица Наталья Ветлицкая выразила желание вернуться в Россию после 15 лет проживания в Испании . Сообщается, что Ветлицкая намерена возобновить музыкальную деятельность и готовит новую концертную программу.

Суперпопулярная в 90-е годы певица Наталья Ветлицкая после 15 лет жизни в Испании намерена вернуться в Россию. Она уже заключила контракт с крупной продюсерской компанией и планирует выйти на сцену с новой концертной программой, в которую само собой войдут и ее знаменитые старые хиты, включая «Посмотри в глаза». Свою самую известную песню Ветлицкая сможет исполнять законно, так как автор музыки и текста Андрей Зуев не стал запрещать артистке петь ее на выступлениях, передает телеграм-канал Mash.

Также, по информации канала, Ветлицкая, прожившая за границей полтора десятка лет, не порвала связей с родиной, и у нее в Москве Подмосковье есть большая усадьба в закрытом поселке по новорижскому направлению с особняком площадью 2600 кв м. Также у певицы имеется квартира на Патриарших прудах в доме, где средняя стоимость жилья составляет 500 млн руб.

17 августа 2019 года Ветлицкая отметила 55-летний юбилей, причем сделала это в Москве в компании друзей и близких.

Хотя сама артистка стала одним из лицом 90-х годов, ее музыкальная карьера началась еще в середине 80-х годов. Она несколько лет проработала вместе со своим первым супругом — певцом и композитором Павлом Смеяном — в Государственном эстрадном оркестре РСФСР под управлением Максима Дунаевского . С 1986-го Ветлицкая некоторое время являлась танцовщицей и бэк-вокалисткой «Идеи фикс», затем исполняла приблизительно те же обязательства в группе «Рондо».

Татьяну Овсиенко. В 1988 году Ветлицкая стала солисткой популярной группы «Мираж», однако проработала там меньше года и решила начать сольную карьеру. Ее затем заменили на Ирину Салтыкову

Как выяснилось, решение стать сольной исполнительницей оказалось стратегически верным. Ветлицкая начала сотрудничество с композитором Андреем Зуевым, и уже вскоре они представили песню «Посмотри в глаза» — главный хит в реноме артистки. Лишь укрепил и без того сумасшедшую популярность исполнительницы видеоклип на ее «визитную карточку», снятый Федором Бондарчуком . Другой плод сотрудничества Зуева и Ветлицкой — «Магадан» — и вовсе стал лауреатом «Песни года».

Клип на песню «Посмотри в глаза» оказался поворотным не только для самой певицы и Бондарчука, но и для отечественного шоу-бизнеса в целом.

Так, сын «оскароносного» кинематографиста именно этим видео сумел всерьез заявить о своем режиссерском таланте. При этом, по словам самого Бондарчука, тогда особо «никто не понимал, что такое музыкальный клип».

Помимо своей творческой деятельности Ветлицкая хорошо запомнилась своей бурной светской жизнью и многочисленными романами со знаменитостями. Певица намекала, правда, не называя имен, на то, что ее первый муж Павел Смеян применял к ней физическую силу. После расставания с музыкантом она завела роман с 18-летним на тот момент Дмитрием Маликовым . Считается, что именно Маликов сподвиг артистку начать сольную карьеру. После трех лет совместной жизни Дмитрий расстался с Ветлицкой без ссор и скандалов.

Со своим следующим возлюбленным Евгением Белоусовым Ветлицкая решила оформить отношения в ЗАГСе. Правда, их роман продлился всего три месяца, а брак — семь дней. В начале этого года продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин рассказал о причинах такого быстрого расставания.

«Он открывает дверь, а там Ветлицкая лежит в кровати с артистом, имени которого я не буду называть, и говорит: «Ты что, не улетел?» Он сказал: «Нет», — рассказал Разин в передаче «Привет, Андрей».

После неудавшихся отношений с Белоусовым Ветлицкая вышла замуж за менекенщика Кирилла Кирина, который известен тем, что работал некоторое время администратором Филиппа Киркорова . Но и этот брак продлился недолго.