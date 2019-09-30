Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно о невыполненном обещании Заворотнюк 

Рамблер + ещё 1 52 минуты назад
30 сентября истекает срок, когда Анастасия Заворотнюк, согласно обещанию ее концертного директора Стаса Христова, должна была появиться в телеэфире и лично рассказать о состоянии своего здоровья.
Как напоминает «Телепрограмма», ранее Христов заявлял, что слухи о болезни Заворотнюе сильно преувеличены, и до конца сентября актриса лично появится в эфире ТВ и расскажет, что же все-таки с ней произошло.
По его словам, артистка обговаривала условия появления на «России-1» или на «НТВ», однако ни на одном из этих каналов не выходило анонсов программ с участием Заворотнюк.
Теперь же Христов вообще отказывается от комментариев, заявляя, что родственники Заворотнюк запретили ему их давать.
Ранее СМИ сообщили, что у Анастасии Заворотнюк диагностирована опухоль мозга четвертой стадии.
Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Норвегию пугают русскими «белыми человечками»
Норвегию пугают русскими «белыми человечками»
Россия запретила въезд в страну чиновнику из Польши
Россия запретила въезд в страну чиновнику из Польши
В колонии изнасилование обернулось массовой дракой
В колонии изнасилование обернулось массовой дракой10
Грета Тунберг получила подарок от Шварценеггера
Грета Тунберг получила подарок от Шварценеггера13
Умер звезда индийского кино
Умер звезда индийского кино
Видео
Российский «Тополь-М» поразил цель
00:31
Российский «Тополь-М» поразил цель
Армия Азия
Россия запретила въезд в страну чиновнику из Польши
00:23
Россия запретила въезд в страну чиновнику из Польши
В мире
Стало известно о невыполненном обещании Заворотнюк
01:19
Стало известно о невыполненном обещании Заворотнюк
Шоу-бизнес
Грету Тунберг призвали убить
09:44
Грету Тунберг призвали убить
В мире
«Сюда, тварь!» Как отец издевался над сестрами Хачатурян
00:31
«Сюда, тварь!» Как отец издевался над сестрами Хачатурян
Криминал Происшествия
Уроженец Белоруссии изнасиловал москвичку и ее сына
02:48
Уроженец Белоруссии изнасиловал москвичку и ее сына
Происшествия
Оскорбил Берлин: Что же натворил Зеленский
00:40
Оскорбил Берлин: Что же натворил Зеленский
В мире Украина
Детские онкологи в Москве пригрозили массовым увольнением
03:58
Детские онкологи в Москве пригрозили массовым увольнением
Общество Другое
Лавров вызвал фурор в ООН
00:20
Лавров вызвал фурор в ООН
Политика
Сообщения о спецназе России в Норвегии назвали фейком
00:31
Сообщения о спецназе России в Норвегии назвали фейком
Политика
Больше видео