Стало известно о невыполненном обещании Заворотнюк

30 сентября истекает срок, когда Анастасия Заворотнюк , согласно обещанию ее концертного директора Стаса Христова, должна была появиться в телеэфире и лично рассказать о состоянии своего здоровья.

Как напоминает «Телепрограмма», ранее Христов заявлял, что слухи о болезни Заворотнюе сильно преувеличены, и до конца сентября актриса лично появится в эфире ТВ и расскажет, что же все-таки с ней произошло.

По его словам, артистка обговаривала условия появления на «России-1» или на «НТВ», однако ни на одном из этих каналов не выходило анонсов программ с участием Заворотнюк.

Теперь же Христов вообще отказывается от комментариев, заявляя, что родственники Заворотнюк запретили ему их давать.

Ранее СМИ сообщили, что у Анастасии Заворотнюк диагностирована опухоль мозга четвертой стадии.