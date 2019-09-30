Стало известно о невыполненном обещании Заворотнюк

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Обещание не выполнено: Заворотнюк на ТВ не появилась 

Teleprogramma.pro 44 минуты назад
30 сентября истекает срок, когда Анастасия Заворотнюк должна была появиться на одном из центральных телеканалов, чтобы лично разъяснить произошедшую с ней ситуацию. Об этом писала «Комсомольская правда» ссылаясь на заявление концертного директора актрисы Стаса Христова.
Уполномоченный артистки сообщал журналисту портала Nation News, что слухи о ее болезни не имеют под собой оснований и до конца сентября она должна появиться либо на «России-1», либо на «НТВ», заранее проанонсировав выход программы. Анастасия Заворотнюк, по его словам, занимается выбором площадки для разговора с максимально лояльными условиями. Однако до сих пор ни анонс программы, ни само интервью в СМИ так и не вышли.
Сам же концертный директор теперь вообще не дает никаких комментариев СМИ, ссылаясь на то, что родственники актрисы запретили ему это делать. Они, в свою очередь, тоже хранят молчание.
В настоящий момент за фотографию Анастасии Заворотнюк предлагают миллионы. Но ни один человек не решился на это. В то время, как фото Жанны Фриске из больничной палаты в свое время все-таки попадали в Сеть.
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Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк , Жанна Фриске , Комсомольская правда , НТВ
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