Рудковская прокомментировала слова Билана про «фюрера»

Яна Рудковская прокомментировала выходку своего подопечного Димы Билана в самарской студии инклюзивного творчества, сотрудницу которой певец назвал «фюрером», сообщает Ura.ru. Продюсер не поверила в то, что артист способен на такое и назвала инцидент «бредом».

Ранее телеканал 360 опубликовал видеозапись, на которой запечатлен визит Билана в студию инклюзивного творчества в Самаре, воспитанникам которой певец подарил детскую площадку. Представитель студии в беседе с артистом отметила, что дети приготовили для него песню, а когда спросила можно ли им начать выступление, Билан ответил: «Yes, mein lieber Fuehrer» («Да, мой дорогой фюрер»).

Яна Рудковская в разговоре корреспондентами Ura.ru, услышав новость об артисте, сначала призадумалась, а потом отказалась верить в произошедшее.

«Вы вообще говорите бред, это просто бред!» — отрезала продюсер.