Журналисты нашли у Ветлицкой шикарную недвижимость

В СМИ рассекретили шикарную недвижимость Натальи Ветлицкой

Журналисты рассекретили недвижимость певицы Натальи Ветлицкой . Недавно артистка объявила о собственном возвращении в Россию из Испании : в свое время она уехала за рубеж буквально на пике популярности. Сейчас же выяснилось, что Ветлицкая решила продолжить работу на Родине.

Mash отмечает, что Наталья располагает в столице большой недвижимостью. Так, в ее распоряжении имеется усадьба в закрытом поселке на Новой Риге. Постройка имеет площадь в 2600 квадратных метров. Особняк состоит из двух этажей. Внешняя часть фасада окрашена в бежевый цвет, крыша исполнена в классическом сером цвете.