Журналисты нашли у Ветлицкой шикарную недвижимость

Журналисты рассекретили недвижимость певицы Натальи Ветлицкой. Недавно артистка объявила о собственном возвращении в Россию из Испании: в свое время она уехала за рубеж буквально на пике популярности. Сейчас же выяснилось, что Ветлицкая решила продолжить работу на Родине.
Mash отмечает, что Наталья располагает в столице большой недвижимостью. Так, в ее распоряжении имеется усадьба в закрытом поселке на Новой Риге. Постройка имеет площадь в 2600 квадратных метров. Особняк состоит из двух этажей. Внешняя часть фасада окрашена в бежевый цвет, крыша исполнена в классическом сером цвете.
Напротив дома раскинулся большой сад, исполненный во французском стиле. Помимо него Наталья владеет теннисным кортом и собственным парком. В качестве пристроек к особняку имеется баня и дом для персонала.