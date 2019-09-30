Звезду «Бэтвумен» практически парализовало на съемках

Звезду «Бэтвумен» практически парализовало после трюков на съемках

Актриса Руби Роуз чуть не стала инвалидом после съемок в сериале «Бэтвумен», где она сыграла главную роль. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Артистка опубликовала трехминутное видео, на котором детально запечатлен процесс операции, написав, что «это было весело».

«Пару месяцев назад мне сказали, что я нуждаюсь в срочной операции, иначе я рискую стать парализованной. У меня обнаружили две грыжи межпозвоночных дисков из-за трюков, и я была близка к разрыву спинного мозга. Я испытывала постоянную боль, не чувствовала своих рук», — поделилась 33-летняя знаменитость.

Роуз поблагодарила врачей за то, что они позволили ей продолжать работать и заниматься тем, что она любит. Она пояснила, что после хирургического вмешательства у нее на шее остался шрам.

Руби Роуз — австралийская актриса, модель, певица и телеведущая. Среди наиболее известных проектов с ее участием — «Оранжевый — хит сезона», «Джон Уик 2», «Стрела», «Черная материя» и «Флэш».