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Звезду «Бэтвумен» практически парализовало после трюков на съемках 

Lenta.ru + ещё 1 59 минут назад
Звезду «Бэтвумен» практически парализовало на съемках
Фото: Dia Dipasupil / Getty Images
Актриса Руби Роуз чуть не стала инвалидом после съемок в сериале «Бэтвумен», где она сыграла главную роль. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.
Артистка опубликовала трехминутное видео, на котором детально запечатлен процесс операции, написав, что «это было весело».
«Пару месяцев назад мне сказали, что я нуждаюсь в срочной операции, иначе я рискую стать парализованной. У меня обнаружили две грыжи межпозвоночных дисков из-за трюков, и я была близка к разрыву спинного мозга. Я испытывала постоянную боль, не чувствовала своих рук», — поделилась 33-летняя знаменитость.
Роуз поблагодарила врачей за то, что они позволили ей продолжать работать и заниматься тем, что она любит. Она пояснила, что после хирургического вмешательства у нее на шее остался шрам.
Руби Роуз — австралийская актриса, модель, певица и телеведущая. Среди наиболее известных проектов с ее участием — «Оранжевый — хит сезона», «Джон Уик 2», «Стрела», «Черная материя» и «Флэш».
В мае сообщалось, что актер Дэниел Крейг, исполнивший главную роль в нескольких фильмах о Джеймсе Бонде, травмировал во время съемок лодыжку. В связи с этим актеру назначили небольшую операцию.
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Шоу-бизнес , Дэниел Крейг
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