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Автор хитов Пинк и Шакиры умер от рака мозга 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Автор хитов Пинк и Шакиры умер от рака мозга
Фото: Instagram
Умер американский продюсер и автор песен Майкл Джеймс Райан, известный как Busbee. Об этом сообщает издание Variety.
Отмечается, что ранее у него была диагностировала глиобластома — агрессивная форма опухоли головного мозга. На протяжении всего лета 43-летний музыкант проходил лечение от онкологического заболевания.
Руководство компании Warner Records, сотрудничающей с лейблом Busbee Altadena, выпустило обращение в связи с его смертью:
«Сегодня мы потеряли Busbee — дорогого друга, делового партнера по компании Altadena и одного из лучших и самых ярких творческих умов в музыкальной индустрии. Доброта и наследие Busbee никогда не будут забыты. Наши сердца и молитвы — вместе с его семьей в это крайне трудное время».
Майкл Джеймс Райан родился в калифорнийском городе Уолнат-Крик. В 24 года он перебрался в Лос-Анджелес, где начал писать композиции для участников музыкальных реалити-шоу «Американский идол» и «Икс-Фактор». Позднее он сотрудничал с такими звездами, как Пинк, Шакира, Тони Брэкстон, Кит Урбан и Гвен Стефани. Одной из наиболее известных его работ стал альбом Hero кантри-исполнительницы Марен Моррис. За написанную для артистки песню My Church Busbee номинировали на премию «Грэмми».
В августе стало известно о смерти композитора и соавтора Дэвида Гетты Фреда Ристера. Музыкант долгое время боролся с онкологией, а в 2017 году заявил, что отказывается от лечения.
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Шоу-бизнес , Моррис Марен , Гвен Стефани , Пинк , Тони Брэкстон , Дэвид Гетта
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