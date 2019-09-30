Автор хитов Пинк и Шакиры умер от рака мозга

Умер американский продюсер и автор песен Майкл Джеймс Райан, известный как Busbee. Об этом сообщает издание Variety.

Отмечается, что ранее у него была диагностировала глиобластома — агрессивная форма опухоли головного мозга. На протяжении всего лета 43-летний музыкант проходил лечение от онкологического заболевания.

Руководство компании Warner Records, сотрудничающей с лейблом Busbee Altadena, выпустило обращение в связи с его смертью:

«Сегодня мы потеряли Busbee — дорогого друга, делового партнера по компании Altadena и одного из лучших и самых ярких творческих умов в музыкальной индустрии. Доброта и наследие Busbee никогда не будут забыты. Наши сердца и молитвы — вместе с его семьей в это крайне трудное время».

Майкл Джеймс Райан родился в калифорнийском городе Уолнат-Крик. В 24 года он перебрался в Лос-Анджелес, где начал писать композиции для участников музыкальных реалити-шоу «Американский идол» и «Икс-Фактор». Позднее он сотрудничал с такими звездами, как Пинк , Шакира, Тони Брэкстон , Кит Урбан и Гвен Стефани . Одной из наиболее известных его работ стал альбом Hero кантри-исполнительницы Марен Моррис . За написанную для артистки песню My Church Busbee номинировали на премию «Грэмми».