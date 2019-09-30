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«Могут дать реальный срок»: что грозит Бочкареву 

Рамблер 55 минут назад
Звезде сериала «Счастливы вместе» грозит реальный срок
Фото: РИА Новости
Телеведущая Дана Борисова призвала актрису Наталью Бочкареву «не угрожать судами МВД», заявляя, что информация о найденных у нее наркотиках — фейк. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Ранее СМИ сообщили, что актриса была остановлена силовиками в центре Москвы, заметно нервничала и отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. Полицейские нашли у Бочкаревой пакет с 0,69 грамма запрещенного вещества.
По данным издания, Дана Борисова, которая раньше имела проблемы с наркотиками, придерживается мнения, что на видеозаписи задержания именно актриса.
«Зря она разыгрывает этот спектакль, потому что наказана будет однозначно. Скорее всего, ей дадут три года условно, но если она будет всех злить и угрожать судами МВД, то ее могут просто «закрыть» — дать реальный срок. Нужно понимать, что по этой статье очень тяжелое наказание», — пояснила Борисова.
Телеведущая также высказала мнение, что резкое похудение Бочкаревой — она за год сбросила 60 кг — тоже может быть из-за запрещенных веществ.
«Если Наталья хочет вылечиться, то я готова оказать и поддержку и помощь. Даже анонимно! Отправим ее в лучший реабилитационный центр, в котором я сама проходила лечение», — подчеркнула Дана Борисова.
В свою очередь Наталья Бочкарева ранее назвала «Пятому каналу» слухи о своем задержании «попыткой заработать» на ее имени.
«Я дома с детьми, и мне просто интересно откуда это. Кто придумал эту историю. Кто решил на мне заработать?» — заявила она.
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Шоу-бизнес , Наталья Бочкарева , Дана Борисова , МВД , Москва
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