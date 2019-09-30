Звезде сериала «Счастливы вместе» грозит реальный срок

«Могут дать реальный срок»: что грозит Бочкареву

Ранее СМИ сообщили, что актриса была остановлена силовиками в центре Москвы , заметно нервничала и отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. Полицейские нашли у Бочкаревой пакет с 0,69 грамма запрещенного вещества.

По данным издания, Дана Борисова, которая раньше имела проблемы с наркотиками, придерживается мнения, что на видеозаписи задержания именно актриса.

«Зря она разыгрывает этот спектакль, потому что наказана будет однозначно. Скорее всего, ей дадут три года условно, но если она будет всех злить и угрожать судами МВД, то ее могут просто «закрыть» — дать реальный срок. Нужно понимать, что по этой статье очень тяжелое наказание», — пояснила Борисова.

Телеведущая также высказала мнение, что резкое похудение Бочкаревой — она за год сбросила 60 кг — тоже может быть из-за запрещенных веществ.

«Если Наталья хочет вылечиться, то я готова оказать и поддержку и помощь. Даже анонимно! Отправим ее в лучший реабилитационный центр, в котором я сама проходила лечение», — подчеркнула Дана Борисова.

В свою очередь Наталья Бочкарева ранее назвала «Пятому каналу» слухи о своем задержании «попыткой заработать» на ее имени.