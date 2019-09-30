«Он хотел уснуть»: Варшавер о последних минутах Захарова

«Он хотел уснуть»: директор «Ленкома» о последних минутах жизни Захарова

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер в беседе с журналистами «Комсомольской правды» рассказал о последних минутах жизни режиссёра Марка Захарова . По его словам, смерть театрального деятеля наступила крайне неожиданно для всех.

Захаров скончался 28 сентября в одной из столичных клиник, где проходил лечение от воспаления лёгких. Варшавер рассказал, что за три дня до трагедии разговаривал с Захаровым. При этом режиссёр, по его словам, мог не подать виду, что нехорошо себя чувствует.

«Он мог делать вид, что не хотел показывать очень сильно, что ему не очень хорошо», — отметил директор «Ленкома».

Варшавер отметил, что в день смерти Захарова ничего не предвещало беды.

«Где-то в районе половины десятого он проснулся, поздоровался с обслуживающим персоналом больницы, позавтракал и повернулся. Хотел заснуть… И ушел из жизни. Вот и все», — заявил директор.

По данным издания, Марк Захаров будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве 1 октября.

Захаров скончался в возрасте 85 лет. С 1973 года был главным режиссёром Театра имени Ленинского комсомола («Ленком» — прим. ред.). Среди наиболее запомнившихся зрителям работ спектакли: «В списках не значился», «Парень из нашего города», «Юнона и Авось», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Шут Балакирев», «Ва-банк», «Женитьба», «Вишневый сад»; и фильмы — "Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви", "Убить дракона".