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«Он хотел уснуть»: директор «Ленкома» о последних минутах жизни Захарова 

Рамблер 28 минут назад
«Он хотел уснуть»: Варшавер о последних минутах Захарова
Фото: ТАСС
Директор театра «Ленком» Марк Варшавер в беседе с журналистами «Комсомольской правды» рассказал о последних минутах жизни режиссёра Марка Захарова. По его словам, смерть театрального деятеля наступила крайне неожиданно для всех.
Захаров скончался 28 сентября в одной из столичных клиник, где проходил лечение от воспаления лёгких. Варшавер рассказал, что за три дня до трагедии разговаривал с Захаровым. При этом режиссёр, по его словам, мог не подать виду, что нехорошо себя чувствует.
«Он мог делать вид, что не хотел показывать очень сильно, что ему не очень хорошо», — отметил директор «Ленкома».
Варшавер отметил, что в день смерти Захарова ничего не предвещало беды.
«Где-то в районе половины десятого он проснулся, поздоровался с обслуживающим персоналом больницы, позавтракал и повернулся. Хотел заснуть… И ушел из жизни. Вот и все», — заявил директор.
По данным издания, Марк Захаров будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве 1 октября.
Захаров скончался в возрасте 85 лет. С 1973 года был главным режиссёром Театра имени Ленинского комсомола («Ленком» — прим. ред.). Среди наиболее запомнившихся зрителям работ спектакли: «В списках не значился», «Парень из нашего города», «Юнона и Авось», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Шут Балакирев», «Ва-банк», «Женитьба», «Вишневый сад»; и фильмы — "Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", "Формула любви", "Убить дракона".
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Комментарии
Шоу-бизнес , Марк Захаров , Комсомольская правда
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