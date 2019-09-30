СМИ подсчитали наследство Заворотнюк

СМИ подсчитали количество наследства Заворотнюк

СМИ подсчитали размер наследства актрисы Анастасии Заворотнюк , которая находится на лечении в одной из московских клиник. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Отмечается, что у Заворотнюк есть трехэтажный дом и другие объекты недвижимости.

Так, площадь дома составляет 900 кв. м.

Согласно имеющимся данным, здание находится в одном из элитных поселков Подмосковья.

Также у актрисы есть квартира в центре Москвы и в Ялте.