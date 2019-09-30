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СМИ подсчитали количество наследства Заворотнюк 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
СМИ подсчитали наследство Заворотнюк
Фото: globallookpress.com
СМИ подсчитали размер наследства актрисы Анастасии Заворотнюк, которая находится на лечении в одной из московских клиник. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Отмечается, что у Заворотнюк есть трехэтажный дом и другие объекты недвижимости.
Так, площадь дома составляет 900 кв. м.
Согласно имеющимся данным, здание находится в одном из элитных поселков Подмосковья.
Также у актрисы есть квартира в центре Москвы и в Ялте.
Ранее сообщалось, что ведущий передачи о здоровом образе жизни Геннадий Малахов назвал возможную причину возникновения и развития у актрисы Анастасии Заворотнюк онкологического заболевания.
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