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Наследство Заворотнюк оценивают в полмиллиарда рублей 

Газета.Ru + ещё 1 22 минуты назад
Оценено наследство Заворотнюк
Фото: ТАСС
Недвижимость российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая находится на лечении в клинике, оценивают в полмиллиарда рублей. Об этом сообщает телеканал «НТВ».
Речь идет о трехэтажном особняке и других объектах недвижимости.
Как стало известно, площадь этого здания составляет 900 кв. метров.
Согласно полученным данным, объект расположен в элитном подмосковном поселке.
Сообщается, что актриса также имеет апартаменты в центре Москвы и в Ялте.
Ранее сообщалось, что раковая опухоль, которой страдает Заворотнюк, признали неоперабельной.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк
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