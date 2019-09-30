Оценено наследство Заворотнюк

Недвижимость российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая находится на лечении в клинике, оценивают в полмиллиарда рублей. Об этом сообщает телеканал «НТВ».
Речь идет о трехэтажном особняке и других объектах недвижимости.
Как стало известно, площадь этого здания составляет 900 кв. метров.
Согласно полученным данным, объект расположен в элитном подмосковном поселке.
Сообщается, что актриса также имеет апартаменты в центре Москвы и в Ялте.
Ранее сообщалось, что раковая опухоль, которой страдает Заворотнюк, признали неоперабельной.