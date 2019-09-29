Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: у Натальи Бочкаревой более 60 штрафов за нарушение ПДД 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
СМИ нашли у Бочкаревой более 60 штрафов
Фото: Википедия
Как пишет «Комсомольская правда, общая сумма штрафов, выписанных звезде сериалов, составляет 25750 рублей, 5500 из которых Бочкарева еще не оплатила.
Если верить этим данным, то актриса — злостная нарушительница.
Правда, официального подтверждения этой информации на сегодняшний день еще нет, — сообщает телеканал „Звезда“.
Недавно была опубликована информация о том, что Бочкарева была задержана с наркотиками. Позднее в сети появилось видео, на котором женщина, похожая на Бочкареву, разговаривает с сотрудниками ДПС.
Сама актриса категорически опровергает информацию о своем задержании. В беседе с корреспондентами „Звезды“ актриса пояснила, что занимается социальными проектами и могли найтись желающие испортить ее репутацию.
Обладатели iPhone 11 делают слоуфи
Шоу-бизнес , Наталья Бочкарева , ГИБДД , ТК "Звезда" , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина направила в Черное море корабли и катера
Украина направила в Черное море корабли и катера186
Быстрее «Циркона»: Токио нацелит на РФ новые ракеты
Быстрее «Циркона»: Токио нацелит на РФ новые ракеты901
Турецкие F-16 сбили таинственный беспилотник
Турецкие F-16 сбили таинственный беспилотник20
СМИ назвали причину катастроф 737 Max
СМИ назвали причину катастроф 737 Max56
В МИД рассказали о колоссальном уроке Зеленскому
В МИД рассказали о колоссальном уроке Зеленскому445
Видео
В Атлантике пропало судно с украинцами
01:19
В Атлантике пропало судно с украинцами
Происшествия Войска
В МИД рассказали о колоссальном уроке Зеленскому
08:06
В МИД рассказали о колоссальном уроке Зеленскому
Политика Армия
Семью Лукашенко постигла большая утрата
04:39
Семью Лукашенко постигла большая утрата
В мире
В Подмосковье обнаружили НЛО
01:34
В Подмосковье обнаружили НЛО
Общество
Раскрыта причина, по которой Зеленский оскорбил Меркель
00:40
Раскрыта причина, по которой Зеленский оскорбил Меркель
В мире Европа
Уварова побрилась налысо в поддержку Заворотнюк
01:19
Уварова побрилась налысо в поддержку Заворотнюк
Шоу-бизнес
В столице устроили полив газона в дождь
00:10
В столице устроили полив газона в дождь
Новости Москвы
Украинцев отказались легально перевозить в Крым
00:55
Украинцев отказались легально перевозить в Крым
Украина В мире
В Сети высмеяли кражу и поедание лебедей в Крыму
00:58
В Сети высмеяли кражу и поедание лебедей в Крыму
Общество
Умер первый президент Крыма
01:15
Умер первый президент Крыма
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение