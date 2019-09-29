СМИ нашли у Бочкаревой более 60 штрафов

СМИ: у Натальи Бочкаревой более 60 штрафов за нарушение ПДД

Как пишет «Комсомольская правда, общая сумма штрафов, выписанных звезде сериалов, составляет 25750 рублей, 5500 из которых Бочкарева еще не оплатила.

Если верить этим данным, то актриса — злостная нарушительница.

Правда, официального подтверждения этой информации на сегодняшний день еще нет, — сообщает телеканал „Звезда“.

Недавно была опубликована информация о том, что Бочкарева была задержана с наркотиками. Позднее в сети появилось видео, на котором женщина, похожая на Бочкареву, разговаривает с сотрудниками ДПС

Сама актриса категорически опровергает информацию о своем задержании. В беседе с корреспондентами „Звезды“ актриса пояснила, что занимается социальными проектами и могли найтись желающие испортить ее репутацию.