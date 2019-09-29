СМИ нашли у Бочкаревой более 60 штрафов

Как пишет «Комсомольская правда, общая сумма штрафов, выписанных звезде сериалов, составляет 25750 рублей, 5500 из которых Бочкарева еще не оплатила.
Если верить этим данным, то актриса — злостная нарушительница.
Правда, официального подтверждения этой информации на сегодняшний день еще нет, — сообщает телеканал „Звезда“.
Недавно была опубликована информация о том, что Бочкарева была задержана с наркотиками. Позднее в сети появилось видео, на котором женщина, похожая на Бочкареву, разговаривает с сотрудниками ДПС.
Сама актриса категорически опровергает информацию о своем задержании. В беседе с корреспондентами „Звезды“ актриса пояснила, что занимается социальными проектами и могли найтись желающие испортить ее репутацию.